Горьковский автозавод в октябре работает пять дней в неделю - 03.10.2025
Горьковский автозавод в октябре работает пять дней в неделю
Горьковский автозавод в октябре работает пять дней в неделю
Горьковский автозавод в октябре работает пять дней в неделю
Горьковский автозавод в октябре работает в режиме пятидневной рабочей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
22:59 03.10.2025 (обновлено: 23:17 03.10.2025)
 
Горьковский автозавод в октябре работает пять дней в неделю

Горьковский автозавод возобновил работу в режиме пятидневной рабочей недели

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСборочное производство на конвейере завода
Сборочное производство на конвейере завода. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - ПРАЙМ. Горьковский автозавод в октябре работает в режиме пятидневной рабочей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Горьковской автозавод переходил на четырехдневный режим работы в августе и сентябре. Компания объясняла это решение значительным падением рынка коммерческой техники в России в первом полугодии 2025 года, вызванным высокой ключевой ставкой и недоступностью финансовых инструментов для приобретения автомобилей.
"В октябре Горьковский автозавод работает в режиме пятидневной рабочей недели. Временное замедление темпов падения производства стало возможным благодаря 20-процентной скидке, введённой на сентябрь Минпромторгом РФ для покупателей техники по льготному лизингу. Эта мера, действовавшая в течение одного месяца, позволила частично сократить накопленные запасы выпущенной продукции", - рассказали в пресс-службе предприятия.
В пресс-службе ГАЗ сообщили, что дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке, решений ЦБ по ставке и доступности финансовых инструментов для потребителей. В том числе – от возможности продления увеличенной скидки для потребителей по программе льготного лизинга.
"При действующих лизинговых ставках свыше 28% улучшение условий лизинга является единственным эффективно работающим антикризисным механизмом для легкого коммерческого транспорта", - подчеркнули в пресс-службе.
Эксперт оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
2 сентября, 04:26
 
БизнесРФМинпромторг
 
 
