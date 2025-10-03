https://1prime.ru/20251003/rabota-863134616.html

Горьковский автозавод в октябре работает пять дней в неделю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - ПРАЙМ. Горьковский автозавод в октябре работает в режиме пятидневной рабочей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Горьковской автозавод переходил на четырехдневный режим работы в августе и сентябре. Компания объясняла это решение значительным падением рынка коммерческой техники в России в первом полугодии 2025 года, вызванным высокой ключевой ставкой и недоступностью финансовых инструментов для приобретения автомобилей. "В октябре Горьковский автозавод работает в режиме пятидневной рабочей недели. Временное замедление темпов падения производства стало возможным благодаря 20-процентной скидке, введённой на сентябрь Минпромторгом РФ для покупателей техники по льготному лизингу. Эта мера, действовавшая в течение одного месяца, позволила частично сократить накопленные запасы выпущенной продукции", - рассказали в пресс-службе предприятия. В пресс-службе ГАЗ сообщили, что дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке, решений ЦБ по ставке и доступности финансовых инструментов для потребителей. В том числе – от возможности продления увеличенной скидки для потребителей по программе льготного лизинга. "При действующих лизинговых ставках свыше 28% улучшение условий лизинга является единственным эффективно работающим антикризисным механизмом для легкого коммерческого транспорта", - подчеркнули в пресс-службе.

