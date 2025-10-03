https://1prime.ru/20251003/rolex-863129449.html

Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России

Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России - 03.10.2025, ПРАЙМ

Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России

Швейцарская компания Rolex, выпускающая часы и аксессуары, зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив... | 03.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Швейцарская компания Rolex, выпускающая часы и аксессуары, зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Газета Tages Anzeiger в феврале 2023 года сообщала, что 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в РФ, но не исключили возможности возвращения в страну. Среди них была и компания-производитель часов Rolex. Согласно документам, заявки на регистрацию товарного знака в виде словесных знаков "Triplock" и "Sea-Dweller" были поданы в декабре 2024 года, в октябре 2025 года ведомство приняло решение зарегистрировать их.

