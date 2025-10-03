https://1prime.ru/20251003/rolf-863101954.html

В "Рольфе" рассказали о складских запасах автомобилей 2024 года

В "Рольфе" рассказали о складских запасах автомобилей 2024 года - 03.10.2025, ПРАЙМ

В "Рольфе" рассказали о складских запасах автомобилей 2024 года

Складские запасы автомобилей 2024 года выпуска в России сейчас оцениваются в 280-300 тысяч штук, этого хватит на 2,2-2,5 месяца продаж - то есть практически до... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T03:52+0300

2025-10-03T03:52+0300

2025-10-03T03:52+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863101954.jpg?1759452775

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Складские запасы автомобилей 2024 года выпуска в России сейчас оцениваются в 280-300 тысяч штук, этого хватит на 2,2-2,5 месяца продаж - то есть практически до конца года, сообщила в интервью РИА Новости директор компании "Рольф" Светлана Виноградова. "Сейчас на складах находится порядка 280-300 тысяч машин - этого объема хватит примерно на 2,2-2,5 месяца, практически до конца года. Динамика заметно улучшилась за последние месяцы", - сказала Виноградова, отвечая на вопрос о том, насколько разгрузились склады с машинами 2024 года выпуска. На начало года, по ее словам, в России образовался переходящий остаток автомобилей 2024 года выпуска примерно из 700 тысяч единиц. Она отметила, что дилеры и импортеры стали гораздо ответственнее подходить к формированию складских запасов, понимая при этом зависимость между их балансом и доходностью бизнеса. "Мы рассчитываем, что сценария с повторным "перестоком" удастся избежать: накопленный опыт уже позволил скорректировать стратегию управления стоками", - добавила Виноградова. Минпромторг в четверг опубликовал статистику продаж новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре 2025 года. Так, за девять месяцев реализация легковушек снизилась на 22% и составила 890,3 тысячи единиц, а в сентябре продажи сократились на 18% в годовом выражении, до 122,1 тысячи штук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг