В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов

2025-10-03T03:01+0300

экономика

россия

общество

госдума

МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно индексировать с 1 сентября 2026 года на 4%, выяснило РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму. Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать "стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.

2025

россия, общество , госдума