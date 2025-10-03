https://1prime.ru/20251003/rossija-863101549.html
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов - 03.10.2025, ПРАЙМ
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T03:01+0300
2025-10-03T03:01+0300
2025-10-03T03:01+0300
экономика
россия
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863101549.jpg?1759449701
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно индексировать с 1 сентября 2026 года на 4%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму.
Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать "стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Госдума
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
В России планируют ежегодно индексировать стипендии студентов
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в России планируют ежегодно индексировать с 1 сентября 2026 года на 4%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму.
Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать "стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.