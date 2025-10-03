https://1prime.ru/20251003/rossija-863103173.html

В России ввели новый ГОСТ на пиво

В России ввели новый ГОСТ на пиво - 03.10.2025, ПРАЙМ

В России ввели новый ГОСТ на пиво

Новый ГОСТ на пиво, который вступает в силу с 1 января 2027 года, позволит производителям выпускать пиво различных стилей и использовать самые популярные виды... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T05:17+0300

2025-10-03T05:17+0300

2025-10-03T06:12+0300

союз российских пивоваров

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863103173.jpg?1759461161

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пиво, который вступает в силу с 1 января 2027 года, позволит производителям выпускать пиво различных стилей и использовать самые популярные виды пивоваренного и специальных солодов, также он сделает напиток более понятным для российских потребителей, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. Согласно данным на официальном сайте Росстандарта, обновленный ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия" принят и вступает в силу 1 января 2027 года. "ГОСТ позволит выпускать пиво различных стилей, использовать самые популярные виды пивоваренного и специальных солодов. Таким образом, потребитель будет получать больше разнообразных сортов пива. Пивной рынок и само пиво становятся с точки зрения потребителей более понятными, а отечественное пивоварение получает мощный стимул для перехода на качественно новый уровень", - отметил Бриман. Одними из основных нововведений стандарта являются корректировка и дополнение определения "пиво". Также впервые вводится термин "пиво безалкогольное". Кроме того, уточняется перечень сахаросодержащих продуктов, которые могут использоваться в пиве, определены конкретные виды специального пивоваренного солода, например гречиха или овес, допустимые при производстве. Сейчас использование при варке специальных видов солода в качестве основных приводит к тому, что напиток не может считаться полноценным пивом, напоминает эксперт. "Это странная история, это ненормально. В рамках действующего ГОСТа даже некоторые всемирно известные сорта пива в России становились пивными напитками. То есть вот в этом отношении как раз, ну что называется, расставлены точки над "и", - подчеркнул Бриман. Кроме того, он указал, что еще одним изменением является введение четких критериев идентификации. "Это сделано вообще впервые. Определены ключевые параметры, по которым, если, например, пиво заявлено, что это пиво сварено по ГОСТу, то аккредитованные лаборатории и соответствующие уполномоченные органы всегда могут взять это пиво и проверить на соответствие этим показателям", - пояснил Бриман. Он также обратил внимание, что в новом стандарте допускаются дробные значение экстрактивности начального сусла - одного из основных показателей пива, влияющего на вкус и стиль напитка, плотность. "То есть, не целые числа. Это позволяет расширить возможности для творчества пивоваров и производить в России, в том числе, например, многие лицензионные сорта по оригинальным рецептам", - объяснил Бриман. По его словам, установленного переходного периода более чем достаточно для адаптации работы в условиях нового ГОСТа. "У тех, кто не уверен, что их продукция будет соответствовать ГОСТу, есть возможность либо внести корректировки в технологию производства, либо они могут выпускать пиво по техническим условиям, то есть разработать отдельные технические условия. Но тогда это будет продукция не по ГОСТу", - уточнил он. Каких-либо глобальных рисков для малых, средних или крупных компаний нет, убежден эксперт. "Объективно, многие компании смогут перейти на новый ГОСТ без какой-то корректировки рецептур, но даже те корректировки, которые здесь требуются, технологии современных пивоваренных заводов позволяют сделать достаточно быстро и в управляемом режиме", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

союз российских пивоваров, росстандарт