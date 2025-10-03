Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией - 03.10.2025
https://1prime.ru/20251003/rossiya-863131591.html
"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией
"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией
Россия всерьез относится к риску ядерного конфликта, и НАТО стоит учитывать это при оказании давления на Москву, пишет National Interest. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T21:12+0300
2025-10-03T21:12+0300
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россия всерьез относится к риску ядерного конфликта, и НАТО стоит учитывать это при оказании давления на Москву, пишет National Interest."Учитывая, что Россия располагает такими системами, как "Ярс", НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы", — подчеркивает издание.Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Ярс", одной из самых современных МБР в мире. Как отмечает NI, наличие такого вооружения демонстрирует, что Москва готова к любому развитию событий, включая ядерную угрозу.Авторы статьи подчеркивают, что НАТО должно быть особенно осторожно, так как западное оружие после Холодной войны "потеряло актуальность".Также издание указывает на то, что Запад часто недооценивает Россию. Однако тот факт, что Москва противостоит всему альянсу в конфликте с Украиной, и наличие у нее мощного ядерного арсенала должны заставить задуматься.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону ранее отмечал, что Россия не собирается нападать на НАТО, а миф о "российской угрозе" используется западными политиками для запугивания населения.
21:12 03.10.2025
 
"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией

NI: наличие у России ракет "Ярс" должно заставить НАТО учитывать угрозу Москвы

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкКолонна ПГРК  "Ярс"
Колонна ПГРК  Ярс - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Колонна ПГРК  "Ярс" . Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россия всерьез относится к риску ядерного конфликта, и НАТО стоит учитывать это при оказании давления на Москву, пишет National Interest.
"Учитывая, что Россия располагает такими системами, как "Ярс", НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы", — подчеркивает издание.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина
21:10
Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Ярс", одной из самых современных МБР в мире. Как отмечает NI, наличие такого вооружения демонстрирует, что Москва готова к любому развитию событий, включая ядерную угрозу.
Авторы статьи подчеркивают, что НАТО должно быть особенно осторожно, так как западное оружие после Холодной войны "потеряло актуальность".
Также издание указывает на то, что Запад часто недооценивает Россию. Однако тот факт, что Москва противостоит всему альянсу в конфликте с Украиной, и наличие у нее мощного ядерного арсенала должны заставить задуматься.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону ранее отмечал, что Россия не собирается нападать на НАТО, а миф о "российской угрозе" используется западными политиками для запугивания населения.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
На Западе заявили о риске войны с Россией после слов Путина
21:10
 
В миреНАТОМОСКВАУКРАИНАЗАПАДТакер КарлсонВладимир Путин
 
 
