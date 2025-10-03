https://1prime.ru/20251003/rossiya-863131591.html

"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россия всерьез относится к риску ядерного конфликта, и НАТО стоит учитывать это при оказании давления на Москву, пишет National Interest."Учитывая, что Россия располагает такими системами, как "Ярс", НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы", — подчеркивает издание.Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Ярс", одной из самых современных МБР в мире. Как отмечает NI, наличие такого вооружения демонстрирует, что Москва готова к любому развитию событий, включая ядерную угрозу.Авторы статьи подчеркивают, что НАТО должно быть особенно осторожно, так как западное оружие после Холодной войны "потеряло актуальность".Также издание указывает на то, что Запад часто недооценивает Россию. Однако тот факт, что Москва противостоит всему альянсу в конфликте с Украиной, и наличие у нее мощного ядерного арсенала должны заставить задуматься.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону ранее отмечал, что Россия не собирается нападать на НАТО, а миф о "российской угрозе" используется западными политиками для запугивания населения.

