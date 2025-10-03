Экс-замглавы управления Росжелдора настаивает на отсутствии денег

https://1prime.ru/20251003/roszheldor-863102594.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павел Веселов, обвиняемый во взяточничестве, настаивает на отсутствии у него денег на то, чтобы скрываться - надо отдавать долги и платить алименты, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе, таким образом экс-чиновник прокомментировал доводы следствия о его материальном благосостоянии, о том, что он может скрыться от следствия и суда, иным образом воспрепятстовать производству по делу. "Полагает, что доводы следствия о его материальном благосостоянии... являются необоснованными. Просит учесть отсутствие у него имущества и денежных накоплений, что подтверждается наличием долговых и алиментных обязательств", - отмечается в материалах. Вместе с Веселовым арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщали, что оба фигуранта признали вину. По данным следствия, Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве). По данным ФСБ, по местам работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность.

