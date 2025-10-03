https://1prime.ru/20251003/rubl-863118746.html

Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ

Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ - 03.10.2025, ПРАЙМ

Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ

Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T16:29+0300

2025-10-03T16:29+0300

2025-10-03T16:29+0300

экономика

финансы

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. "Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор. Также регулятор уточнил, что сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса. "Нет, этого не будет. И отдельных показателей ликвидности или инфляции у цифрового рубля тоже не будет", - уточнил регулятор, отвечая на вопрос о том, будет ли при введении цифрового рубля произведена допэмиссия валюты. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.

https://1prime.ru/20250924/zarplata-862672799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россия