Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ - 03.10.2025
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ - 03.10.2025, ПРАЙМ
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ
Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:29+0300
2025-10-03T16:29+0300
экономика
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. "Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор. Также регулятор уточнил, что сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса. "Нет, этого не будет. И отдельных показателей ликвидности или инфляции у цифрового рубля тоже не будет", - уточнил регулятор, отвечая на вопрос о том, будет ли при введении цифрового рубля произведена допэмиссия валюты. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
финансы, банк россия
Экономика, Финансы, банк Россия
16:29 03.10.2025
 
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ

ЦБ: введение цифрового рубля не отразится на инфляции

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя.
"Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор.
Также регулятор уточнил, что сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса.
"Нет, этого не будет. И отдельных показателей ликвидности или инфляции у цифрового рубля тоже не будет", - уточнил регулятор, отвечая на вопрос о том, будет ли при введении цифрового рубля произведена допэмиссия валюты.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях
24 сентября, 02:02
 
ЭкономикаФинансыбанк Россия
 
 
