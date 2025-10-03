https://1prime.ru/20251003/rubl-863118746.html
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ - 03.10.2025, ПРАЙМ
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ
Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:29+0300
2025-10-03T16:29+0300
2025-10-03T16:29+0300
экономика
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. "Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор. Также регулятор уточнил, что сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса. "Нет, этого не будет. И отдельных показателей ликвидности или инфляции у цифрового рубля тоже не будет", - уточнил регулятор, отвечая на вопрос о том, будет ли при введении цифрового рубля произведена допэмиссия валюты. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
https://1prime.ru/20250924/zarplata-862672799.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b33ecad640b5e2da4ef3ea959728a116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банк россия
Экономика, Финансы, банк Россия
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ
ЦБ: введение цифрового рубля не отразится на инфляции
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале
, отвечая на вопрос пользователя.
"Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор.
Также регулятор уточнил, что сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса.
"Нет, этого не будет. И отдельных показателей ликвидности или инфляции у цифрового рубля тоже не будет", - уточнил регулятор, отвечая на вопрос о том, будет ли при введении цифрового рубля произведена допэмиссия валюты.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях