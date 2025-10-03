https://1prime.ru/20251003/rubl-863133422.html

Рубль опирается на жесткость ДКП ЦБ РФ

2025-10-03T22:23+0300

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе в основном снижался. На четыре дня падения юаня к рублю пришелся один день его повышения. Как раз в пятницу валюта КНР отыграла часть падения.Волатильность подросла относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,26-11,64 рубля за юань.Геополитический фон оставался неопределенным, сентябрьский пик налогового периода, в который экспортеры традиционно наращивают конвертацию валюты в рубли, завершился. Однако смещение ожиданий по поводу снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сторону большей сдержанности этого процесса оказывало поддержку рублю.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю снизились по индикатору RUSFARCNY с +0,14% годовых до -0,23%, а провел он ее в коридоре -0,23-(+0,17%) при этом с 1 октября ставка не меняется из-за выходных в Китае. Тем не менее, ставка по юаню упала ниже нуля после более чем двух недель нахождения в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 11 копеек до 11,49 рубля. Курс доллара за неделю упал на 1,71 рубля до 81,90 рубля, а евро – на 1,63 рубля, до 96,05 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Цена барреля марки Brent к концу недели упала до 5,27 тысячи рублей против 5,85 тысячи неделей ранее.Рубль усилил ростРубль начал неделю инерционным ростом против валюты КНР на Мосбирже и продолжил его в течение большей части недели. Игроки рынка оценивали вербальные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Центробанк РФ до конца года будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки. Это он объяснил ростом заимствований и большими расходами бюджета по обслуживанию долга. Планируемые государственные внутренние заимствования РФ на 2025 год повышены на 2,2 триллиона рублей - до 6,981 триллиона. Жесткая ДКП регулятора поддержит рубль.Минфин РФ в материалах к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, внесенному правительством в Госдуму, оценил, что объем фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ на конец 2025 года вырастет до 13,6 триллиона рублей, или 6,3% ВВП. Это произойдет из-за роста поступлений нефтегазовых доходов, считает ведомство. Минфин РФ потратит 38,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита бюджета в 2026 году, к концу следующего года объем фонда составит 5,8% ВВП.Предложенные Минфином РФ налоговые изменения принесут федеральному бюджету дополнительные доходы на 1,538 триллиона рублей в 2026 году, 2,371 триллиона рублей в 2027 году и 2,75 триллиона рублей в 2028 году, оценило ведомство. Эти оценки сбалансированности бюджета также играли на стороне рубля.ПрогнозыЗавершение недели проходило волатильно. Рубль достиг максимума с начала сентября, после чего отскочил вниз. Китайская валюта на Мосбирже частично компенсировала многодневное падение, но по итогам недели все же было зафиксировано ее снижение.На неделе стало известно, что Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения с нынешних 60 долларов, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%, говорится в пояснительной записке к поправкам в Бюджетный кодекс РФ, которые внесены в Госдуму в рамках бюджетного пакета. Это повысит объем покупки валюты в ФНБ и снизит объем ее продажи в рамках бюджетного правила, что негативно для рубля.Игроки рынка обратили также внимание на сообщение Минфина РФ об операциях в рамках бюджетного правила. Ведомство продолжит продавать валюту и золото по бюджетному правилу: с 7 октября по 7 ноября направит на эти цели 13,9 миллиарда рублей, по 600 миллионов рублей в день. Сейчас продажи составляют 31,5 миллиарда рублей, по 1,4 миллиарда в день.С учетом регулярных продаж валюты ЦБ РФ во втором квартале в объеме 8,94 миллиарда рублей в день, сокращение результирующих продаж составит 0,8 миллиарда рублей в день – до 9,54 миллиарда. Это также психологический негатив для рубля.Между тем, спрос на рублевые активы сохраняется высоким. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на рекордны за несколько недель 231,7 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 306 миллиарда. По оценкам экспертов, сопоставимый уровень спроса на долгосрочные госбумаги РФ в последний раз фиксировался в марте текущего года.Таким образом, фундаментальные факторы разнонаправленны. Рост импорта и возможное сокращение экспорта может давить на рубль. Однако в условиях жесткой ДКП рублевые инструменты остаются привлекательными, и это поддерживает курс рубля.Как отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин, экспертные мнения о необходимости быстрее снижать ключевую ставку мешают снижению инфляционных ожиданий россиян. Это позволяет рассчитывать на сохранение жесткости регулятора. Поэтому курс юаня на Мосбирже пока останется, скорее всего, ниже 12 рублей.

2025

