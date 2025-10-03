Российский рынок акций снижается в начале утренних торгов

https://1prime.ru/20251003/rynok--863105386.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций опускается в начале утренней сессии пятницы - на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 2 630,69 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

