На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС

2025-10-03T17:59+0300

2025-10-03T17:59+0300

2025-10-03T18:07+0300

украина

бельгия

франция

эммануэль макрон

ес

мировая экономика

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Европейским лидерам не удалось достичь прогресса в вопросе использования замороженных активов России для обеспечения кредита Украине, пишет издание Financial Times."Лидеры ЕС не достигли прогресса по предложенному кредиту для Украины в размере 140 миллиардов евро под заблокированные российские активы на вчерашнем саммите", —говорится в материале.По данным издания, к этому привел отказ со стороны Бельгии отступить от своих возражений, а также беспокойство Франции и Люксембурга относительно правовых последствий использования этих средств."Нельзя просто так отобрать то, что принадлежит другому государству", — приводит издание слова премьер-министра Люксембурга Люкa Фридена..Ранее агентство Reuters сообщило, Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что использование российских активов должно сопровождаться разделением рисков между странами ЕС, отметив, что "бесплатных денег не бывает".Президент Франции Эммануэль Макрон также высказал свою позицию против конфискации замороженных активов, заявив в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что такое действие противоречит международному праву.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.

украина

бельгия

франция

2025

украина, бельгия, франция, эммануэль макрон, ес, мировая экономика