На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
FT: ЕС приостановил решение вопроса об использовании российских активов для кредита Киеву
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Европейским лидерам не удалось достичь прогресса в вопросе использования замороженных активов России для обеспечения кредита Украине, пишет издание Financial Times.
"Лидеры ЕС не достигли прогресса по предложенному кредиту для Украины в размере 140 миллиардов евро под заблокированные российские активы на вчерашнем саммите", —говорится в материале.
"Лидеры ЕС не достигли прогресса по предложенному кредиту для Украины в размере 140 миллиардов евро под заблокированные российские активы на вчерашнем саммите", —говорится в материале.
По данным издания, к этому привел отказ со стороны Бельгии отступить от своих возражений, а также беспокойство Франции и Люксембурга относительно правовых последствий использования этих средств.
"Нельзя просто так отобрать то, что принадлежит другому государству", — приводит издание слова премьер-министра Люксембурга Люкa Фридена..
Ранее агентство Reuters сообщило, Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что использование российских активов должно сопровождаться разделением рисков между странами ЕС, отметив, что "бесплатных денег не бывает".
Президент Франции Эммануэль Макрон также высказал свою позицию против конфискации замороженных активов, заявив в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что такое действие противоречит международному праву.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.