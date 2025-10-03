https://1prime.ru/20251003/samolet-863117242.html

В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее

экономика

бизнес

промышленность

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее, в основном военные, сообщил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха. "Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был тоже рекордный. В основном понятно, с чем это связано. В основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции", - сообщил Бадеха на форуме Promspace.

