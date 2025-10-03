Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее
В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее
экономика
бизнес
промышленность
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее, в основном военные, сообщил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха. "Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был тоже рекордный. В основном понятно, с чем это связано. В основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции", - сообщил Бадеха на форуме Promspace.
бизнес, промышленность
Экономика, Бизнес, Промышленность
16:08 03.10.2025
 
В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее

Бадеха: ОАК в 2025 году выпустит на 50% больше военных самолетов, чем годом ранее

Объединённая авиастроительная корпорация. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее, в основном военные, сообщил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха.
"Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был тоже рекордный. В основном понятно, с чем это связано. В основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции", - сообщил Бадеха на форуме Promspace.
Российский самолет SJ-100 - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов
29 сентября, 12:46
 
ЭкономикаБизнесПромышленность
 
 
