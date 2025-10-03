https://1prime.ru/20251003/samolet-863117242.html
В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее
В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее - 03.10.2025, ПРАЙМ
В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее, в основном военные, сообщил генеральный директор... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:08+0300
2025-10-03T16:08+0300
2025-10-03T16:08+0300
экономика
бизнес
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/99/761819988_0:175:801:625_1920x0_80_0_0_28820e62ed4b09e20937a6e32287ca5c.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее, в основном военные, сообщил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха. "Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был тоже рекордный. В основном понятно, с чем это связано. В основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции", - сообщил Бадеха на форуме Promspace.
https://1prime.ru/20250929/oak--862944844.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/99/761819988_0:100:801:700_1920x0_80_0_0_9c1707a29c99363747c17fb11876f5d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность
Экономика, Бизнес, Промышленность
В 2025 году ОАК выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее
Бадеха: ОАК в 2025 году выпустит на 50% больше военных самолетов, чем годом ранее
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году выпустит на 50% больше самолетов, чем годом ранее, в основном военные, сообщил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха.
"Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был тоже рекордный. В основном понятно, с чем это связано. В основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции", - сообщил Бадеха на форуме Promspace.
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов