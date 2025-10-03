https://1prime.ru/20251003/sanktsii--863115786.html

ЕС продлил санкции против 47 физлиц и 15 юрлиц из России

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз продлил на год санкции в отношении 47 физлиц и 15 юрлиц из России за якобы "гибридные действия" против ЕС, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. Как утверждается в документе, "Совет (ЕС - ред.) сегодня принял решение продлить на один год индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц", якобы "ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, до 9 октября 2026 года", в свете якобы "продолжающейся гибридной деятельности России, включая манипулирование иностранной информацией и вмешательство против ЕС, его государств-членов и партнеров". РФ неоднократно отвергала все обвинения Запада во вмешательстве, называя их голословными. Совет ЕС в документе добавил, что в списке находятся 47 российских физических и 15 юридических лиц. Меры включают замораживание их активов и запрет физическим и юридическим лицам ЕС оказывать им экономическую и финансовую помощь. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

