В работе сервисов Т-Банка произошел сбой - 03.10.2025
В работе сервисов Т-Банка произошел сбой
В работе сервисов Т-Банка произошел сбой
финансы
банки
downdetector
технологии
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 490 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 45%, личного кабинета - 22%, мобильного приложения - 20%, а также сайта. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Магаданской, Самарской, Московской и Ленинградской областей.
финансы, банки, downdetector, технологии
Финансы, Банки, Downdetector, Технологии
16:49 03.10.2025
 
В работе сервисов Т-Банка произошел сбой

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Банкоматы Т-Банка. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 490 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 45%, личного кабинета - 22%, мобильного приложения - 20%, а также сайта.
Больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Магаданской, Самарской, Московской и Ленинградской областей.
