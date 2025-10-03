https://1prime.ru/20251003/sboy-863120266.html
В работе сервисов Т-Банка произошел сбой
В работе сервисов Т-Банка произошел сбой - 03.10.2025, ПРАЙМ
В работе сервисов Т-Банка произошел сбой
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 490 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:49+0300
2025-10-03T16:49+0300
2025-10-03T16:49+0300
финансы
банки
downdetector
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390838_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_00d48cade16403b04020ff7bd6300dfa.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 490 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 45%, личного кабинета - 22%, мобильного приложения - 20%, а также сайта. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Магаданской, Самарской, Московской и Ленинградской областей.
https://1prime.ru/20250930/sboy-863004243.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390838_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_647ede4b61602e700b62a8f06947be2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, downdetector, технологии
Финансы, Банки, Downdetector, Технологии
В работе сервисов Т-Банка произошел сбой
Downdetector сообщил о сбоях в работе сервисов Т-Банка