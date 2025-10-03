https://1prime.ru/20251003/sboy-863120266.html

В работе сервисов Т-Банка произошел сбой

В работе сервисов Т-Банка произошел сбой

2025-10-03T16:49+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 490 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 45%, личного кабинета - 22%, мобильного приложения - 20%, а также сайта. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Магаданской, Самарской, Московской и Ленинградской областей.

