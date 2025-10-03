Сенат Аргентины преодолел вето президента на законопроекты

https://1prime.ru/20251003/senat-863100415.html
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Сенат Аргентины преодолел вето президента страны Хавьера Милея на законопроекты по увеличению финансирования вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране, следует из итогов голосования.
Вето президента было отвергнуто подавляющим числом голосов. Результаты голосования были радостно воспринято группой людей, собравшихся у конгресса на манифестацию.
Ранее аналогичное решение приняла палата депутатов.
Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект, однако затем он был приостановлен президентом до определения источников его финансирования.
