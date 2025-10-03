https://1prime.ru/20251003/senat-863100415.html

Сенат Аргентины преодолел вето президента на законопроекты

Сенат Аргентины преодолел вето президента на законопроекты - 03.10.2025, ПРАЙМ

Сенат Аргентины преодолел вето президента на законопроекты

Сенат Аргентины преодолел вето президента страны Хавьера Милея на законопроекты по увеличению финансирования вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T01:28+0300

2025-10-03T01:28+0300

2025-10-03T01:28+0300

экономика

мировая экономика

общество

аргентина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863100415.jpg?1759444098

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Сенат Аргентины преодолел вето президента страны Хавьера Милея на законопроекты по увеличению финансирования вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране, следует из итогов голосования. Вето президента было отвергнуто подавляющим числом голосов. Результаты голосования были радостно воспринято группой людей, собравшихся у конгресса на манифестацию. Ранее аналогичное решение приняла палата депутатов. Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект, однако затем он был приостановлен президентом до определения источников его финансирования.

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , аргентина