В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу - 03.10.2025
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
2025-10-03T22:36+0300
2025-10-03T22:36+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в пятницу вечером департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
бизнес, россия, севастополь
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
22:36 03.10.2025
 
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Вид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
Вид на город Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в пятницу вечером департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
ПроисшествияБизнесРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
