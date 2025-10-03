https://1prime.ru/20251003/sevastopol-863134197.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
2025-10-03T22:36+0300
происшествия
бизнес
россия
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в пятницу вечером департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
севастополь
