https://1prime.ru/20251003/sfery-863102507.html

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России - 03.10.2025, ПРАЙМ

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

Наибольшие зарплаты за третий квартал этого года предлагали в сферах транспорта и логистики (96,6 тысячи рублей), строительства и недвижимости (94,4 тысячи... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T04:32+0300

2025-10-03T04:32+0300

2025-10-03T04:40+0300

бизнес

экономика

работа.ру

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863102507.jpg?1759455647

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Наибольшие зарплаты за третий квартал этого года предлагали в сферах транспорта и логистики (96,6 тысячи рублей), строительства и недвижимости (94,4 тысячи рублей) и производства и агропрома (91,6 тысячи рублей), следует из данных сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "По итогам третьего квартала 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера транспорта и логистики — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 96,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль строительства и недвижимости с показателем 94,4 тысячи рублей в месяц. По итогам прошедшего квартала строительство впервые в 2025 году уступило лидерскую позицию по предложениям в вакансиях, а также продемонстрировало снижение показателя год к году на 4,2%", - говорится в исследовании. Согласно данным, третье место по уровню зарплатных предложений заняла сфера производства и агропрома (91,6 тысячи рублей в месяц). В топ-5 отраслей с высокими зарплатными предложениями также вошли вакансии для работы студентов (85,2 тысячи рублей) и сфера маркетинга (83,3 тысячи рублей). Отмечается, что лидером по росту зарплатного предложения в третьем квартале этого года относительно этого же периода 2024 года стала сфера IT, в которой этот показатель увеличился на 29,1%. В исследовании объяснили, что вакансии с указанными зарплатными предложениями чаще публикуются для привлечения начинающих специалистов и не отражают показатели в целом по отрасли. Высокий прирост зарплат был также в маркетинге, рекламе и СМИ, они выросли на 26,6% год к году. На третьем месте находится сфера финансов и страхования, где зарплатные предложения выросли на 14,3%. "По итогам третьего квартала с уверенностью можно сделать вывод, что зарплатная гонка, которую мы наблюдали последние 2 года, начала существенное замедление. Большинство представленных сфер уже демонстрируют прирост год к году, который не превышает 10%, хотя еще в первом квартале таких сфер было всего три. На бизнес оказывают одновременное давление несколько внешних факторов, у компаний становится меньше возможностей для дальнейшего финансового стимулирования персонала прежними темпами", - прокомментировал заместитель генерального директора "Работы.ру", операционный директор "СберПодбора" Александр Ветерков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, работа.ру