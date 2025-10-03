https://1prime.ru/20251003/shatdaun-863112839.html
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна - 03.10.2025, ПРАЙМ
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна
Президент США Дональд Трамп и его помощники хотят заручиться поддержкой бизнеса с тем, чтобы подтолкнуть конгрессменов-демократов завершить шатдаун... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T13:52+0300
2025-10-03T13:52+0300
2025-10-03T13:52+0300
экономика
сша
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его помощники хотят заручиться поддержкой бизнеса с тем, чтобы подтолкнуть конгрессменов-демократов завершить шатдаун правительства, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц Белого дома. "Трамп и его помощники заручаются поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства", - пишет портал. В Белом доме сообщили телеканалу, что провели около 400 переговоров с представителями различных организаций за последние недели, чтобы побудить их повлиять на ситуацию с шатдауном. Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.
https://1prime.ru/20251002/shatdaun-863084260.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна
Трамп и его помощники ищут поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна