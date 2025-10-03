https://1prime.ru/20251003/shatdaun-863112839.html

Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его помощники хотят заручиться поддержкой бизнеса с тем, чтобы подтолкнуть конгрессменов-демократов завершить шатдаун правительства, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц Белого дома. "Трамп и его помощники заручаются поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства", - пишет портал. В Белом доме сообщили телеканалу, что провели около 400 переговоров с представителями различных организаций за последние недели, чтобы побудить их повлиять на ситуацию с шатдауном. Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.

