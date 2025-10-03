Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/shatdaun-863112839.html
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна - 03.10.2025, ПРАЙМ
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна
Президент США Дональд Трамп и его помощники хотят заручиться поддержкой бизнеса с тем, чтобы подтолкнуть конгрессменов-демократов завершить шатдаун... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T13:52+0300
2025-10-03T13:52+0300
экономика
сша
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его помощники хотят заручиться поддержкой бизнеса с тем, чтобы подтолкнуть конгрессменов-демократов завершить шатдаун правительства, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц Белого дома. "Трамп и его помощники заручаются поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства", - пишет портал. В Белом доме сообщили телеканалу, что провели около 400 переговоров с представителями различных организаций за последние недели, чтобы побудить их повлиять на ситуацию с шатдауном. Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.
https://1prime.ru/20251002/shatdaun-863084260.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
13:52 03.10.2025
 
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна

Трамп и его помощники ищут поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его помощники хотят заручиться поддержкой бизнеса с тем, чтобы подтолкнуть конгрессменов-демократов завершить шатдаун правительства, сообщает портал Axios со ссылкой на официальных лиц Белого дома.
"Трамп и его помощники заручаются поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства", - пишет портал.
В Белом доме сообщили телеканалу, что провели около 400 переговоров с представителями различных организаций за последние недели, чтобы побудить их повлиять на ситуацию с шатдауном.
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.
Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Глава минфина США предупредил о риске удара по ВВП из-за "шатдауна"
Вчера, 17:00
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала