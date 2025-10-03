Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Шереметьево" готово внедрить биометрию для посадки без паспорта - 03.10.2025
"Шереметьево" готово внедрить биометрию для посадки без паспорта
"Шереметьево" готово внедрить биометрию для посадки без паспорта
2025-10-03T02:37+0300
2025-10-03T02:58+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" доработал информационные системы по использованию биометрии для посадки пассажиров на борт без предъявления паспорта и готов внедрить данные технологии в кратчайшие сроки по факту изменения законодательства, сообщила РИА Новости авиагавань. "Международный аэропорт "Шереметьево" проводит работы по тестированию вариантов обслуживания пассажиров с использованием Единой биометрической системы и готов обеспечить внедрение данных технологий в кратчайшие сроки по факту изменения законодательства. Пока эксперимент распространяется только на внутренние рейсы. В перспективе рассчитываем, что появится аналогичная возможность и для международных рейсов", - говорится в сообщении. "Шереметьево" занимается разработкой технологий и тестированием систем биометрической идентификации пассажиров для прохождения предполетных процедур начиная с 2021 года. Было установлено дополнительное специализированное оборудование, доработаны информационные системы для использования биометрии в целях идентификации пассажиров и обеспечения посадки на борт воздушного судна без предъявления паспорта, рассказывает аэропорт. Там поясняется, что использование биометрической идентификации посредством ЕБС (в рамках 479-ФЗ) подразумевает использование биометрии как тождественность предъявлению паспорта гражданина РФ. Механизм биометрической идентификации защищен в соответствии с высокими госстандартами безопасности с применением средств криптографической защиты информации, сертифицированных ФСБ и ФСТЭК России. "На текущий момент проверена готовность информационных систем аэропорта к внедрению средств биометрической аутентификации для автоматического прохода пассажиров на борт воздушного судна, по результатам эксперимента могут потребоваться несущественные доработки", - говорится в сообщении. "Ключевой вопрос – это изменение нормативных отраслевых документов для обеспечения возможности замены проверки документов, удостоверяющих личность, на прохождение биометрической проверки пассажира", - добавили в авиагавани. При этом для полноценного внедрения данной технологии планируется обеспечить три основных фактора: удобство для пассажиров, транспортную безопасность и экономическую эффективность внедрения данной системы для аэропорта. По информации "Шереметьево", порядка 10 миллионов граждан России имеют подтвержденную биометрию (самый защищенный тип), которую может быть в перспективе применена для прохода на борт воздушного судна вместо паспорта. "Количество "биометрических" граждан страны напрямую влияет на экономическую эффективность применения данной технологии в аэропортах России", - отметила авиагавань. Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сказал, что внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы. Замгендиректора "Шереметьево" Дмитрий Ильин в начале июня сообщил, что массовое распространение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве аэропортов РФ произойдет к 2030 году.
02:37 03.10.2025 (обновлено: 02:58 03.10.2025)
 
"Шереметьево" готово внедрить биометрию для посадки без паспорта

Аэропорт Шереметьево доработал системы для посадки пассажиров по биометрии

