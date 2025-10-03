Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал "Сириус" городом будущего - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251003/sirius-863120996.html
Путин назвал "Сириус" городом будущего
Путин назвал "Сириус" городом будущего - 03.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал "Сириус" городом будущего
"Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T17:09+0300
2025-10-03T17:09+0300
политика
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_6421bec1544f66e63ce85a1ad3012c82.jpg
СИРИУС, 3 окт - ПРАЙМ. "Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус". "Сегодня это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего, он имеет статус федеральной территории, которая дает ему особые права и полномочия", - сказал Путин на церемонии.
https://1prime.ru/20251003/putin-863116895.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c8235c63e3355ecc21fce83936e59d81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
17:09 03.10.2025
 
Путин назвал "Сириус" городом будущего

Путин назвал федеральную территорию "Сириус" настоящим городом будущего

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 3 окт - ПРАЙМ. "Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Сегодня это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего, он имеет статус федеральной территории, которая дает ему особые права и полномочия", - сказал Путин на церемонии.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Путин в пятницу работает в "Сириусе", сообщили в Кремле
16:05
 
ПолитикаРОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала