Путин назвал "Сириус" городом будущего

"Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин. | 03.10.2025, ПРАЙМ

СИРИУС, 3 окт - ПРАЙМ. "Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус". "Сегодня это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего, он имеет статус федеральной территории, которая дает ему особые права и полномочия", - сказал Путин на церемонии.

