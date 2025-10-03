Путин назвал "Сириус" городом будущего

https://1prime.ru/20251003/sirius-863120996.html
СИРИУС, 3 окт - ПРАЙМ. "Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус". "Сегодня это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего, он имеет статус федеральной территории, которая дает ему особые права и полномочия", - сказал Путин на церемонии.
