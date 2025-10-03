https://1prime.ru/20251003/sledstvie-863102041.html

Экс-сотрудник Росжелдора может повлиять на свидетелей, считает следствие

Экс-сотрудник Росжелдора может повлиять на свидетелей, считает следствие - 03.10.2025, ПРАЙМ

Экс-сотрудник Росжелдора может повлиять на свидетелей, считает следствие

Следствие опасается, что бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта Павел Веселов... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T04:01+0300

2025-10-03T04:01+0300

2025-10-03T04:48+0300

бизнес

общество

россия

рф

фсб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863102041.jpg?1759456099

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Следствие опасается, что бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта Павел Веселов повлияет на свидетелей по делу о взяточничестве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Из материалов ходатайства следователя усматривается, что... Веселов ранее занимал управленческую должность в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, имеет деловые и личные связи в различных органах власти и организациях, в связи с чем на свободе может принять меры по уничтожению доказательств, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", - сказано в документе. Защита настаивала, что на момент задержания он не работал в агентстве больше месяца, но суд все же оставил бывшего чиновника в СИЗО. Вместе с Веселовым арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщали, что оба фигуранта признали вину. По данным следствия, Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве). По данным ФСБ, по местам работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, фсб