Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"

2025-10-03
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировые СМИ обращают внимание на выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", по итогам речи они пишут о необоснованной обеспокоенности в Европе и сомнении относительно авторитета НАТО, а также полагают, что российский лидер "не скупился на добрые слова" в адрес американского лидера Дональда Трампа. Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают. Российский лидер также объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам, несмотря на то, что Вашингтон продолжает их импорт, латинским выражением "Что позволено Юпитеру, не позволено быку". "В своем выступлении Путин попытался представить растущую обеспокоенность в Европе как необоснованную и заявил, что Германия и другие страны увеличивают риск конфликта", - пишет американская газета New York Times. Газета отмечает, что президент России подчеркнуо, что у РФ нет планов вторгаться в страны НАТО, на фоне тревоги в связи с ситуациями с дронами. Британская газета Telegraph назвала выступление Путина "необычно продолжительным". Британская Guardian обратила внимание на то, что президент России ругал Европу во время выступления, но при этом хорошо говорил об американском лидере Дональде Трампе. Британский телеканал Sky News посчитал, что российский лидер "не скупился на добрые слова" в адрес Трампа, канал также, описывая выступление, предположил, что Путин стремится к полному восстановлению отношений РФ с США. Американская газета New York Times пишет, что президент России "попытался избежать разрыва с Трампом". Американское издание Newsweek утверждает, что Путин поставил под сомнение авторитет НАТО, задавшись вопросом, что из себя представляет НАТО, если Россия - "бумажный тигр". Индийская газета Hindustan Times отмечает, что Путин раскритиковал США за их попытки оказать давление на Индию и Китай с целью заставить их "разорвать энергетические связи" с Россией. Другая индийская газета Economic Times акцентирует внимание на предупреждении от президента России, что такие шаги могут иметь неприятные экономические последствия. Guardian также не обошла стороной упоминание Путиным бывшего премьера Великобритании Тони Блэра. "Путин отвлекся и вспомнил, как однажды он остался ночевать в доме Блэра, а на следующее утро они вдвоем пили кофе в "пижамах", - пишет газета. Испанская радиостанции Cadena SER отметила, что российский лидер прокомментировал инициативу Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа, указав, что могут быть основания для оптимизма. Также радиостанция обратила внимание на шутки Путина про дроны в Дании. "На мероприятии в олимпийском Сочи в четверг вечером президент Владимир Путин пошутил о дронах в Дании и обвинениях о том, что за этим стоит Россия", - пишет норвежская газета Dagbladet, также акцентируя на этом внимание. В сентябре датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

