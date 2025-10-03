https://1prime.ru/20251003/smi-863103413.html

Японские СМИ выделили позицию Путина по отношениям с США

Японские СМИ выделили позицию Путина по отношениям с США - 03.10.2025, ПРАЙМ

Японские СМИ выделили позицию Путина по отношениям с США

Японские СМИ, освещая выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", выделили его позицию про... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T05:35+0300

2025-10-03T05:35+0300

2025-10-03T06:13+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

украина

рф

владимир путин

валдай

нато

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863103413.jpg?1759461183

ТОКИО, 3 окт – ПРАЙМ. Японские СМИ, освещая выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", выделили его позицию про отношения с США, а также критику Европы в связи с ростом милитаризации и раздуванием угрозы со стороны Москвы. Так, японское деловое издание "Никкэй" в статье "Путин: "милитаризация европейских стран ускоряется"; пригрозил контрмерами в случае возникновения угрозы" отметило позицию российского лидера о том, что европейские государства, которые находятся в сложных отношениях с Россией из-за ситуации на Украине, нагнетают угрозу со стороны Москвы и усиливают милитаризацию. Газета также подчеркивает, что Путин вновь опроверг вероятность того, что у России есть планы атаковать страны НАТО. "Но он добавил: "Если возникнет угроза нашему суверенитету или государству, мы ответим быстро". Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности "Орешник", радиус действия которой охватывает всю Европу, а также планируется развертывание в Белоруссии уже в этом году. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги", - пишет "Никкэй". Существенная часть статьи издания также посвящена позиции Путина о российско-американских отношениях. В частности, газета выделила слова президента РФ о том, что "полное восстановление отношений с США отвечает национальным интересам России", а также о том, что "через взаимное уважение в конечном итоге можно найти приемлемое решение". Газета также не обошла стороной и заявления Путина о том, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Другая японская газета, "Асахи", а также телеканал TBS в своих материалах также сфокусировались на заявлениях президента России относительно возможного использования ракет Tomahawk Украиной. Кроме этого, "Асахи" также отметило и тот факт, что Путин назвал абсурдом утверждения украинской стороны о том, что потеря внешнего источника питания Запорожской АЭС произошло по вине РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, украина, рф, владимир путин, валдай, нато, запорожская аэс