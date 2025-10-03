Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США - 03.10.2025
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заключение сделки о продаже чипов компании Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США, соглашение является значимым для первенства в гонке в сфере искусственного интеллекта с КНР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно информации издания, глава компании Дженсен Хуан и американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ, надеялись в скором времени заключить сделку. "Они рассматривают такие соглашения, как сделка с ОАЭ как к ключ к тому, чтобы США опережали Китай в гонке ИИ", - говорится в публикации. Как отмечает издание, сделка "застряла" на месте, что вызвало разочарование Хуана и некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа. По данным издания, о сделке было объявлено в мае.
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заключение сделки о продаже чипов компании Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США, соглашение является значимым для первенства в гонке в сфере искусственного интеллекта с КНР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, глава компании Дженсен Хуан и американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ, надеялись в скором времени заключить сделку.
"Они рассматривают такие соглашения, как сделка с ОАЭ как к ключ к тому, чтобы США опережали Китай в гонке ИИ", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, сделка "застряла" на месте, что вызвало разочарование Хуана и некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа. По данным издания, о сделке было объявлено в мае.
 
