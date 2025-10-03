https://1prime.ru/20251003/smi-863104573.html

СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США

СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США - 03.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США

Заключение сделки о продаже чипов компании Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США, соглашение является значимым для первенства в гонке в сфере... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T07:00+0300

2025-10-03T07:00+0300

2025-10-03T07:00+0300

бизнес

мировая экономика

экономика

сша

оаэ

китай

дональд трамп

nvidia

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863104573.jpg?1759464011

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заключение сделки о продаже чипов компании Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США, соглашение является значимым для первенства в гонке в сфере искусственного интеллекта с КНР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно информации издания, глава компании Дженсен Хуан и американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ, надеялись в скором времени заключить сделку. "Они рассматривают такие соглашения, как сделка с ОАЭ как к ключ к тому, чтобы США опережали Китай в гонке ИИ", - говорится в публикации. Как отмечает издание, сделка "застряла" на месте, что вызвало разочарование Хуана и некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа. По данным издания, о сделке было объявлено в мае.

сша

оаэ

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, оаэ, китай, дональд трамп, nvidia