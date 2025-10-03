https://1prime.ru/20251003/smi-863104573.html
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США - 03.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США
Заключение сделки о продаже чипов компании Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США, соглашение является значимым для первенства в гонке в сфере... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T07:00+0300
2025-10-03T07:00+0300
2025-10-03T07:00+0300
бизнес
мировая экономика
экономика
сша
оаэ
китай
дональд трамп
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863104573.jpg?1759464011
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заключение сделки о продаже чипов компании Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США, соглашение является значимым для первенства в гонке в сфере искусственного интеллекта с КНР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, глава компании Дженсен Хуан и американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ, надеялись в скором времени заключить сделку.
"Они рассматривают такие соглашения, как сделка с ОАЭ как к ключ к тому, чтобы США опережали Китай в гонке ИИ", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, сделка "застряла" на месте, что вызвало разочарование Хуана и некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа. По данным издания, о сделке было объявлено в мае.
сша
оаэ
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, оаэ, китай, дональд трамп, nvidia
Бизнес, Мировая экономика, Экономика, США, ОАЭ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Nvidia
СМИ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США
WSJ: сделка Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заключение сделки о продаже чипов компании Nvidia с ОАЭ имеет важное значение для США, соглашение является значимым для первенства в гонке в сфере искусственного интеллекта с КНР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, глава компании Дженсен Хуан и американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ, надеялись в скором времени заключить сделку.
"Они рассматривают такие соглашения, как сделка с ОАЭ как к ключ к тому, чтобы США опережали Китай в гонке ИИ", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, сделка "застряла" на месте, что вызвало разочарование Хуана и некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа. По данным издания, о сделке было объявлено в мае.