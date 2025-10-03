https://1prime.ru/20251003/ssha-863100487.html
СМИ: США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk
СМИ: США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, Вашингтон может поставить другое оружие большой дальности Европе для отправки Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
"Желание администрации Трампа отправить ракеты большой дальности Tomahawk на Украину может оказаться неосуществимым, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей... США могут рассмотреть возможность разрешения европейским союзникам закупать другие виды оружия большой дальности и поставлять их Украине, но Tomahawk - это маловероятно", - пишет агентство.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Reuters: США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk
