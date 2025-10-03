https://1prime.ru/20251003/ssha-863102131.html
В США высказались о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
В США высказались о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk - 03.10.2025, ПРАЙМ
В США высказались о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
Даже если президент США Дональд Трамп решит передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, маловероятно, что он предоставит полное разрешение на их использование,...
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Даже если президент США Дональд Трамп решит передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, маловероятно, что он предоставит полное разрешение на их использование, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение. Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет”, — сказал профессор.Эксперт также высказал предположение, что текущие обсуждения относительно предоставления США разведданных для ВСУ ведутся именно в контексте возможной передачи этого вида вооружений.Вчера президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что использование Киевом ракет Tomahawk нанесёт ущерб российско-американским отношениям. Он подчеркнул, что их применение на территории Украины будет невозможно без прямого участия американских войск. Российский лидер также добавил, что отправка ракет Tomahawk в Киев не изменит обстановку на поле боя.Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон собирается предоставить Украине разведданные для атак на глубину территории России. Между тем, Белый дом отказался подтвердить точность данной информации.
Миршаймер заявил, что Трамп вряд ли разрешит Киеву применять ракеты Tomahawk
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ.
Даже если президент США Дональд Трамп решит передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, маловероятно, что он предоставит полное разрешение на их использование, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала
блогера Эндрю Наполитано.
“И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение. Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет”, — сказал профессор.
В Британии раскрыли, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
Эксперт также высказал предположение, что текущие обсуждения относительно предоставления США разведданных для ВСУ ведутся именно в контексте возможной передачи этого вида вооружений.
Вчера президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что использование Киевом ракет Tomahawk нанесёт ущерб российско-американским отношениям. Он подчеркнул, что их применение на территории Украины будет невозможно без прямого участия американских войск. Российский лидер также добавил, что отправка ракет Tomahawk в Киев не изменит обстановку на поле боя.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон собирается предоставить Украине разведданные для атак на глубину территории России. Между тем, Белый дом отказался подтвердить точность данной информации.
