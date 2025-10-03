https://1prime.ru/20251003/ssha-863102131.html

В США высказались о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

В США высказались о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk - 03.10.2025, ПРАЙМ

В США высказались о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

Даже если президент США Дональд Трамп решит передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, маловероятно, что он предоставит полное разрешение на их использование,... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T04:03+0300

2025-10-03T04:03+0300

2025-10-03T04:03+0300

киев

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

валдай

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Даже если президент США Дональд Трамп решит передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, маловероятно, что он предоставит полное разрешение на их использование, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение. Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет”, — сказал профессор.Эксперт также высказал предположение, что текущие обсуждения относительно предоставления США разведданных для ВСУ ведутся именно в контексте возможной передачи этого вида вооружений.Вчера президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что использование Киевом ракет Tomahawk нанесёт ущерб российско-американским отношениям. Он подчеркнул, что их применение на территории Украины будет невозможно без прямого участия американских войск. Российский лидер также добавил, что отправка ракет Tomahawk в Киев не изменит обстановку на поле боя.Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон собирается предоставить Украине разведданные для атак на глубину территории России. Между тем, Белый дом отказался подтвердить точность данной информации.

https://1prime.ru/20251002/ukraina-863058740.html

https://1prime.ru/20251002/ssha-863057447.html

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, валдай, всу