СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США
СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. США на протяжении нескольких лет тайно оказывали поддержку украинским проектам по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщается в публикации The Wall Street Journal. "После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — указывается в материале.По информации издания, предыдущая администрация Соединенных Штатов выделила на поддержку украинских программ по производству БПЛА и ракет, в том числе поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике, 1,5 миллиарда долларов. "Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводится в публикации высказывание экс-директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете нацбезопасности при предыдущей администрации США.Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
06:45 03.10.2025 (обновлено: 06:46 03.10.2025)
 
СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. США на протяжении нескольких лет тайно оказывали поддержку украинским проектам по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщается в публикации The Wall Street Journal.
"После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — указывается в материале.
По информации издания, предыдущая администрация Соединенных Штатов выделила на поддержку украинских программ по производству БПЛА и ракет, в том числе поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике, 1,5 миллиарда долларов.
"Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводится в публикации высказывание экс-директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете нацбезопасности при предыдущей администрации США.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
