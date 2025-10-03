https://1prime.ru/20251003/ssha-863104201.html

СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. США на протяжении нескольких лет тайно оказывали поддержку украинским проектам по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщается в публикации The Wall Street Journal. "После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — указывается в материале.По информации издания, предыдущая администрация Соединенных Штатов выделила на поддержку украинских программ по производству БПЛА и ракет, в том числе поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике, 1,5 миллиарда долларов. "Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводится в публикации высказывание экс-директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете нацбезопасности при предыдущей администрации США.Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

