https://1prime.ru/20251003/ssha-863104201.html
СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США
СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США - 03.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США
США на протяжении нескольких лет тайно оказывали поддержку украинским проектам по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщается в публикации The Wall... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T06:45+0300
2025-10-03T06:45+0300
2025-10-03T06:46+0300
политика
украина
сша
технологии
москва
джейк салливан
нато
the wall street journal
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. США на протяжении нескольких лет тайно оказывали поддержку украинским проектам по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщается в публикации The Wall Street Journal. "После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — указывается в материале.По информации издания, предыдущая администрация Соединенных Штатов выделила на поддержку украинских программ по производству БПЛА и ракет, в том числе поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике, 1,5 миллиарда долларов. "Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводится в публикации высказывание экс-директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете нацбезопасности при предыдущей администрации США.Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://1prime.ru/20250929/peskov-862943674.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, технологии, москва, джейк салливан, нато, the wall street journal
Политика, УКРАИНА, США, Технологии, МОСКВА, Джейк Салливан, НАТО, The Wall Street Journal
СМИ раскрыли, какие проекты на Украине тайно поддерживали США
WSJ: США годами тайно поддерживали программы производства дронов на Украине
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ.
США на протяжении нескольких лет тайно оказывали поддержку украинским проектам по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщается в публикации The Wall Street Journal
.
"После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — указывается в материале.
По информации издания, предыдущая администрация Соединенных Штатов выделила на поддержку украинских программ по производству БПЛА и ракет, в том числе поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике, 1,5 миллиарда долларов.
"Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводится в публикации высказывание экс-директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете нацбезопасности при предыдущей администрации США.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине