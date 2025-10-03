В США снизился индекс деловой активности в сфере услуг

https://1prime.ru/20251003/ssha-863121337.html

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре опустился до 50% с уровня августа в 52%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 51,7%. В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре вырос до 47,2% с показателя августа в 46,5%, при этом индекс цен увеличился - до 69,4% со значения предшествовавшего месяца в 69,2%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

