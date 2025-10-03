https://1prime.ru/20251003/ssha-863122033.html

Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС

Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС - 03.10.2025, ПРАЙМ

Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС

Основные фондовые индексы США в пятницу растут до новых рекордов на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы оценивают и... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T17:31+0300

2025-10-03T17:31+0300

2025-10-03T17:31+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут до новых рекордов на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы оценивают и макростатистику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,74% - до 46 864,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,02%, до 22 848,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 733,09 пункта. Все три индекса обновили в ходе торгов исторические максимумы. Ключевой темой рынков остается монетарная политика ФРС. По данным CME Group, 96,7% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25% годовых, остальные 3,3% допускают сохранение показателя. Трейдеры оценивают и статистику пятницы. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре опустился до 50% с уровня августа в 52%, прогноз составлял 51,7%. В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США в сентябре снизился до 53,9 пункта с 54,6 пункта в августе, что оказалось выше прогноза в 53,6 пункта. PMI услуг уменьшился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 53,9 пункта. Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в связи с приостановкой работы правительства страны. Последними экономическими данными по рынку труда стала опубликованная в среду оценка труда аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), согласно которой число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре сократилось на 32 тысячи, тогда как рынки ждали роста на 50 тысяч. Показатель августа был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется не рост на 54 тысячи, а снижение на 3 тысячи. "Похоже, что публикации очень слабых данных ADP было достаточно, чтобы убедить трейдеров в том, что ФРС будет вынуждена продолжить снижение ставок в этом году", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика FHN Financial Кристофера Лоу (Christopher Low).

https://1prime.ru/20251003/ssha-863121337.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite