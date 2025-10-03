Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС

https://1prime.ru/20251003/ssha-863122033.html
2025-10-03T17:31+0300
2025-10-03T17:31+0300
2025-10-03T17:31+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут до новых рекордов на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы оценивают и макростатистику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,74% - до 46 864,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,02%, до 22 848,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 733,09 пункта. Все три индекса обновили в ходе торгов исторические максимумы. Ключевой темой рынков остается монетарная политика ФРС. По данным CME Group, 96,7% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25% годовых, остальные 3,3% допускают сохранение показателя. Трейдеры оценивают и статистику пятницы. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре опустился до 50% с уровня августа в 52%, прогноз составлял 51,7%. В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США в сентябре снизился до 53,9 пункта с 54,6 пункта в августе, что оказалось выше прогноза в 53,6 пункта. PMI услуг уменьшился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 53,9 пункта. Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в связи с приостановкой работы правительства страны. Последними экономическими данными по рынку труда стала опубликованная в среду оценка труда аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), согласно которой число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре сократилось на 32 тысячи, тогда как рынки ждали роста на 50 тысяч. Показатель августа был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется не рост на 54 тысячи, а снижение на 3 тысячи. "Похоже, что публикации очень слабых данных ADP было достаточно, чтобы убедить трейдеров в том, что ФРС будет вынуждена продолжить снижение ставок в этом году", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика FHN Financial Кристофера Лоу (Christopher Low).
