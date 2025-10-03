Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС - 03.10.2025, ПРАЙМ
Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС
Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС - 03.10.2025, ПРАЙМ
Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС
Основные фондовые индексы США в пятницу растут до новых рекордов на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы оценивают и... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T17:31+0300
2025-10-03T17:31+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут до новых рекордов на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы оценивают и макростатистику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,74% - до 46 864,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,02%, до 22 848,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 733,09 пункта. Все три индекса обновили в ходе торгов исторические максимумы. Ключевой темой рынков остается монетарная политика ФРС. По данным CME Group, 96,7% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25% годовых, остальные 3,3% допускают сохранение показателя. Трейдеры оценивают и статистику пятницы. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре опустился до 50% с уровня августа в 52%, прогноз составлял 51,7%. В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США в сентябре снизился до 53,9 пункта с 54,6 пункта в августе, что оказалось выше прогноза в 53,6 пункта. PMI услуг уменьшился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 53,9 пункта. Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в связи с приостановкой работы правительства страны. Последними экономическими данными по рынку труда стала опубликованная в среду оценка труда аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), согласно которой число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре сократилось на 32 тысячи, тогда как рынки ждали роста на 50 тысяч. Показатель августа был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется не рост на 54 тысячи, а снижение на 3 тысячи. "Похоже, что публикации очень слабых данных ADP было достаточно, чтобы убедить трейдеров в том, что ФРС будет вынуждена продолжить снижение ставок в этом году", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика FHN Financial Кристофера Лоу (Christopher Low).
Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС

Биржи США растут до новых рекордов на ожиданиях снижения ставки ФРС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут до новых рекордов на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы оценивают и макростатистику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.23 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,74% - до 46 864,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,02%, до 22 848,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 733,09 пункта. Все три индекса обновили в ходе торгов исторические максимумы.
Ключевой темой рынков остается монетарная политика ФРС. По данным CME Group, 96,7% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25% годовых, остальные 3,3% допускают сохранение показателя.
Трейдеры оценивают и статистику пятницы. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре опустился до 50% с уровня августа в 52%, прогноз составлял 51,7%.
В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США в сентябре снизился до 53,9 пункта с 54,6 пункта в августе, что оказалось выше прогноза в 53,6 пункта. PMI услуг уменьшился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 53,9 пункта.
Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в связи с приостановкой работы правительства страны.
Последними экономическими данными по рынку труда стала опубликованная в среду оценка труда аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), согласно которой число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре сократилось на 32 тысячи, тогда как рынки ждали роста на 50 тысяч. Показатель августа был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется не рост на 54 тысячи, а снижение на 3 тысячи.
"Похоже, что публикации очень слабых данных ADP было достаточно, чтобы убедить трейдеров в том, что ФРС будет вынуждена продолжить снижение ставок в этом году", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика FHN Financial Кристофера Лоу (Christopher Low).
Флаг США
В США снизился индекс деловой активности в сфере услуг
