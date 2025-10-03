Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгресс США в пятницу может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/ssha-863130599.html
Конгресс США в пятницу может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун
Конгресс США в пятницу может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун - 03.10.2025, ПРАЙМ
Конгресс США в пятницу может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что в пятницу конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства,... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T20:45+0300
2025-10-03T20:45+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что в пятницу конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства, прекратив шатдаун. "Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Левитт, у демократов есть возможность проголосовать за возобновление работы правительства, и президент США Дональд Трамп просит проголосовать за резолюцию о продолжении финансирования.
https://1prime.ru/20251003/shatdaun-863112839.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
20:45 03.10.2025
 
Конгресс США в пятницу может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун

Левитт: конгресс США может принять резолюцию о продолжении финансирования правительства

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги
Американские флаги - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Американские флаги. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что в пятницу конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства, прекратив шатдаун.
"Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится", - сообщила она журналистам на брифинге.
По словам Левитт, у демократов есть возможность проголосовать за возобновление работы правительства, и президент США Дональд Трамп просит проголосовать за резолюцию о продолжении финансирования.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Белый дом ищет поддержки бизнеса в вопросе завершения шатдауна
13:52
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала