Конгресс США в пятницу может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун
2025-10-03T20:45+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что в пятницу конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства, прекратив шатдаун. "Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Левитт, у демократов есть возможность проголосовать за возобновление работы правительства, и президент США Дональд Трамп просит проголосовать за резолюцию о продолжении финансирования.
