Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства - 03.10.2025
Политика
Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства
2025-10-03T22:16+0300
2025-10-03T23:10+0300
ВАШИНГТОН, 3 окт – ПРАЙМ. Сенат США отклонил законопроект, предложенный демократами для продления финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют итоги голосования. За инициативу проголосовали 46 сенаторов, против – 52. Для её принятия требовалось 60 голосов. После этого сенаторы перешли к процедурному голосованию о начале дебатов по временному законопроекту о финансировании, ранее принятому Палатой представителей.
Новости
финансы, сша
Политика, Финансы, США
22:16 03.10.2025 (обновлено: 23:10 03.10.2025)
 
Флаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
ВАШИНГТОН, 3 окт – ПРАЙМ. Сенат США отклонил законопроект, предложенный демократами для продления финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют итоги голосования.
За инициативу проголосовали 46 сенаторов, против – 52. Для её принятия требовалось 60 голосов.
После этого сенаторы перешли к процедурному голосованию о начале дебатов по временному законопроекту о финансировании, ранее принятому Палатой представителей.
