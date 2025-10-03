https://1prime.ru/20251003/ssha-863133267.html

Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

ВАШИНГТОН, 3 окт – ПРАЙМ. Сенат США отклонил законопроект, предложенный демократами для продления финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют итоги голосования. За инициативу проголосовали 46 сенаторов, против – 52. Для её принятия требовалось 60 голосов. После этого сенаторы перешли к процедурному голосованию о начале дебатов по временному законопроекту о финансировании, ранее принятому Палатой представителей.

