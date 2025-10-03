https://1prime.ru/20251003/ssha-863134044.html

Сенат США отклонил проект республиканцев о финансировании правительства

ВАШИНГТОН, 3 окт — ПРАЙМ. Сенат конгресса США в пятницу отклонил законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют обнародованные результаты голосования. За проект проголосовали 54 сенатора, против — 44. Незадолго до этого сенат отклонил аналогичный законопроект демократов. Таким образом, перспективы окончания шатдауна правительства США в настоящее время остаются неопределенными. Следующая попытка принять законопроект о финансировании правительства будет предпринята 6 октября.

