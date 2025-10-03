https://1prime.ru/20251003/ssha-863134946.html

США могут выпустить монету с изображением Трампа

Американский минфин может выпустить монету достоинством в один доллар с изображением президента страны Дональда Трампа к празднованию 250-летия США в 2026 году, | 03.10.2025, ПРАЙМ

политика

финансы

рынок

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:128:1051:719_1920x0_80_0_0_f93793c215a5e27ea11c14d9dc77a324.jpg

ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Американский минфин может выпустить монету достоинством в один доллар с изображением президента страны Дональда Трампа к празднованию 250-летия США в 2026 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя казначейства. "Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет достоинством один доллар с изображением президента Дональда Трампа в рамках празднования 250-летия основания Америки", - говорится в публикации. По словам представителя ведомства, под руководством Трампа США стали более сильной и преуспевающей страной, чем когда-либо раньше. "Хотя окончательный дизайн однодолларовой монеты в честь полупятисотлетия Соединенных Штатов еще не определен, этот первый проект хорошо отражает непреходящий дух нашей страны", - цитирует телеканал сообщение минфина. По данным телеканала, проект монеты изображает американского лидера на фоне американского флага с поднятым кулаком, показывая сходство с фотографией Трампа после покушения на него в штате Пенсильвания в 2024 году.

сша

2025

финансы, рынок, сша, дональд трамп