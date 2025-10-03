Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут выпустить монету с изображением Трампа
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Американский минфин может выпустить монету достоинством в один доллар с изображением президента страны Дональда Трампа к празднованию 250-летия США в 2026 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя казначейства.
"Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет достоинством один доллар с изображением президента Дональда Трампа в рамках празднования 250-летия основания Америки", - говорится в публикации.
По словам представителя ведомства, под руководством Трампа США стали более сильной и преуспевающей страной, чем когда-либо раньше.
"Хотя окончательный дизайн однодолларовой монеты в честь полупятисотлетия Соединенных Штатов еще не определен, этот первый проект хорошо отражает непреходящий дух нашей страны", - цитирует телеканал сообщение минфина.
По данным телеканала, проект монеты изображает американского лидера на фоне американского флага с поднятым кулаком, показывая сходство с фотографией Трампа после покушения на него в штате Пенсильвания в 2024 году.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Небензя заявил, что Трамп подогревает аудиторию разговорами о санкциях
1 октября, 23:14
 
