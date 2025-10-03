https://1prime.ru/20251003/stavki-863083981.html

"Следите за руками". Почему банки молча снижают ставки по вкладам

МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Банк имеет право менять условия по вкладам с переменной процентной ставкой, а также изменить ставку в одностороннем порядке, если такое условие прописано в договоре. Поэтому лучше выбирать вклады с фиксированной ставкой и следить за оповещениями, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.Изменение ставок без уведомления вкладчиков невозможно - банки обязательно должны заранее сообщать об этом."Самая достоверная информация размещается на официальном сайте и в местах оказания услуг. Могут также использоваться и другие каналы связи. Это может быть приложение, смс, звонок по телефону. Все зависит от принятых сторонами условий взаимодействия", - отмечает Гомонко.Обязательный канал для оповещения не оговаривается. На фоне снижения ставок многие не афишируют эту информацию, ограничиваясь новостью на сайте, куда мало кто регулярно заходит. Поэтому у вкладчиков появляется ощущение, что их "молча обманывают".На что обратить внимание, чтобы вклад внезапно не потерял выгоду? Прежде всего, на процентную ставку (фиксированная или плавающая), а также на то, будет ли производиться капитализация. На фоне происходящего сейчас снижения ключевой ставки важны условия частичного снятия, пролонгации или досрочного расторжения."По-тихому перезаключить договор вклада по новым ставкам банк не может. Если вклад не был закрыт вкладчиком в день окончания срока и договором предусмотрена пролонгация, то вклад автоматически пролонгируется, но уже на условиях, установленными банком для продления конкретного вида вклада", - пояснила экономист.При этом банки обязаны сообщать вкладчику, что срок его вклада подходит к концу. Метод информирования – тот, который был выбран при заключении договора. Поэтому главная рекомендация одна – внимательно читайте договор, желательно до того, как разместить деньги под выгодное предложение, заключила она.

