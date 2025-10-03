https://1prime.ru/20251003/stavki-863083981.html
"Следите за руками". Почему банки молча снижают ставки по вкладам
"Следите за руками". Почему банки молча снижают ставки по вкладам - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Следите за руками". Почему банки молча снижают ставки по вкладам
Банк имеет право менять условия по вкладам с переменной процентной ставкой, а также изменить ставку в одностороннем порядке, если такое условие прописано в... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T02:02+0300
2025-10-03T02:02+0300
2025-10-03T02:02+0300
экономика
доход по вкладу
банковский вклад
финансы
банки
ставки по вкладам
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Банк имеет право менять условия по вкладам с переменной процентной ставкой, а также изменить ставку в одностороннем порядке, если такое условие прописано в договоре. Поэтому лучше выбирать вклады с фиксированной ставкой и следить за оповещениями, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.Изменение ставок без уведомления вкладчиков невозможно - банки обязательно должны заранее сообщать об этом."Самая достоверная информация размещается на официальном сайте и в местах оказания услуг. Могут также использоваться и другие каналы связи. Это может быть приложение, смс, звонок по телефону. Все зависит от принятых сторонами условий взаимодействия", - отмечает Гомонко.Обязательный канал для оповещения не оговаривается. На фоне снижения ставок многие не афишируют эту информацию, ограничиваясь новостью на сайте, куда мало кто регулярно заходит. Поэтому у вкладчиков появляется ощущение, что их "молча обманывают".На что обратить внимание, чтобы вклад внезапно не потерял выгоду? Прежде всего, на процентную ставку (фиксированная или плавающая), а также на то, будет ли производиться капитализация. На фоне происходящего сейчас снижения ключевой ставки важны условия частичного снятия, пролонгации или досрочного расторжения."По-тихому перезаключить договор вклада по новым ставкам банк не может. Если вклад не был закрыт вкладчиком в день окончания срока и договором предусмотрена пролонгация, то вклад автоматически пролонгируется, но уже на условиях, установленными банком для продления конкретного вида вклада", - пояснила экономист.При этом банки обязаны сообщать вкладчику, что срок его вклада подходит к концу. Метод информирования – тот, который был выбран при заключении договора. Поэтому главная рекомендация одна – внимательно читайте договор, желательно до того, как разместить деньги под выгодное предложение, заключила она.
https://1prime.ru/20250930/vklad-862961362.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доход по вкладу, банковский вклад, финансы, банки, ставки по вкладам
Экономика, доход по вкладу, банковский вклад, Финансы, Банки, ставки по вкладам
"Следите за руками". Почему банки молча снижают ставки по вкладам
Доцент Гомонко объяснила, когда банки не анонсируют снижение ставок по вкладам
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Банк имеет право менять условия по вкладам с переменной процентной ставкой, а также изменить ставку в одностороннем порядке, если такое условие прописано в договоре. Поэтому лучше выбирать вклады с фиксированной ставкой и следить за оповещениями, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
“Это законно”. Кому банк может не вернуть деньги со вклада
Изменение ставок без уведомления вкладчиков невозможно - банки обязательно должны заранее сообщать об этом.
"Самая достоверная информация размещается на официальном сайте и в местах оказания услуг. Могут также использоваться и другие каналы связи. Это может быть приложение, смс, звонок по телефону. Все зависит от принятых сторонами условий взаимодействия", - отмечает Гомонко.
Обязательный канал для оповещения не оговаривается. На фоне снижения ставок многие не афишируют эту информацию, ограничиваясь новостью на сайте, куда мало кто регулярно заходит. Поэтому у вкладчиков появляется ощущение, что их "молча обманывают".
На что обратить внимание, чтобы вклад внезапно не потерял выгоду? Прежде всего, на процентную ставку (фиксированная или плавающая), а также на то, будет ли производиться капитализация. На фоне происходящего сейчас снижения ключевой ставки важны условия частичного снятия, пролонгации или досрочного расторжения.
"По-тихому перезаключить договор вклада по новым ставкам банк не может. Если вклад не был закрыт вкладчиком в день окончания срока и договором предусмотрена пролонгация, то вклад автоматически пролонгируется, но уже на условиях, установленными банком для продления конкретного вида вклада", - пояснила экономист.
При этом банки обязаны сообщать вкладчику, что срок его вклада подходит к концу. Метод информирования – тот, который был выбран при заключении договора. Поэтому главная рекомендация одна – внимательно читайте договор, желательно до того, как разместить деньги под выгодное предложение, заключила она.