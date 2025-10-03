Страны ЕС могут потерять 266 миллиардов долларов при конфискации активов РФ

https://1prime.ru/20251003/strany-863101629.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Страны Европы, в частности, входящие в ЕС, а также следующие в их "санкционном" фарватере Швейцария и Норвегия, в случае конфискации активов России могут лишиться как минимум 266 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб. Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине "на основе" замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается. Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Многие страны, в частности, Бельгия и Франция, пока публично выступают против этой инициативы из-за опасений "хаоса" и серьезных последствий для собственных финансовых систем. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Сегодня в недружественных европейских странах заблокировано примерно 236 миллиардов долларов российских активов, как суверенных, так и частных. Большая часть хранится на счетах бельгийского Euroclear - около 228 миллиардов долларов. Сколько из этих средств принадлежит Банку России, организация не раскрывает. При этом в прошлом году более 20% доходов с этой суммы приходилось на частные активы. Швейцария при этом озвучила сумму замороженных суверенных активов России - 8,4 миллиарда долларов на 31 марта 2025 года. Норвегия эти данные не раскрывала. Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то недружественные европейские страны могут лишиться в России примерно 266 миллиардов долларов. Так, вложения ЕС в российскую экономику составляют 238 миллиардов долларов, Швейцарии - 27,5 миллиарда, а Норвегии - 43 миллиона. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

