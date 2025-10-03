https://1prime.ru/20251003/sud--863110545.html

Бывших вологодских чиновников ждет суд за аферу с покупкой квартир сиротам

Бывших вологодских чиновников ждет суд за аферу с покупкой квартир сиротам - 03.10.2025, ПРАЙМ

Бывших вологодских чиновников ждет суд за аферу с покупкой квартир сиротам

Уголовное дело в отношении восьми человек, включая бывших чиновников Вологодской области, обвиняемых в афере с покупкой квартир для детей сирот по завышенным... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T12:32+0300

2025-10-03T12:32+0300

2025-10-03T12:32+0300

экономика

вологодская область

рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении восьми человек, включая бывших чиновников Вологодской области, обвиняемых в афере с покупкой квартир для детей сирот по завышенным ценам, поступило в Вологодский горсуд, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "В Вологодский городской суд поступило уголовное дело в отношении 8 человек в возрасте от 36 до 51 года, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), пунктами "в, г, е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частями 3, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пунктом "а" части 4, части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", – говорится в сообщении. В числе обвиняемых экс-начальник и двое сотрудников департамента строительства Вологодской области, а также бывший руководитель Агентства ипотечного жилищного кредитования Вологодской области, уточняет судебная пресс-служба. По версии следствия, в период с 2019 по 2023 годы должностные лица департамента строительства, действуя совместно с риелторами, за взятки подготавливали документы для электронных аукционов на приобретение в собственность региона жилья для детей-сирот на основании коммерческих предложений, в которых указывались заведомо завышенные цены на квартиры. Затем чиновники обеспечивали победу соучастников на торгах и заключение с ними соответствующих госконтрактов. При этом, как указывает областная пресс-служба судов, разница между реальной стоимостью квартир и ценой, по которой их приобрел департамент строительства, составила более 154 миллионов рублей. В настоящее время на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест на общую сумму более 102 миллионов рублей. Дата слушаний по делу пока не назначена.

https://1prime.ru/20251002/prigovor-863071144.html

вологодская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вологодская область, рф, общество