https://1prime.ru/20251003/sud-863103016.html

Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора

Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора - 03.10.2025, ПРАЙМ

Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора

Суд не нашел волокиты в деле бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T05:11+0300

2025-10-03T05:11+0300

2025-10-03T05:11+0300

рф

фсб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863103016.jpg?1759457486

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Суд не нашел волокиты в деле бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павла Веселова, почти год назад арестованного по обвинению во взяточничестве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Оснований считать, что по делу допущена волокита, не имеется. Утверждения стороны защиты о длительном непроведении следственных действий непосредственно с обвиняемым Веселовым... не свидетельствуют об обратном, учитывая, что предварительное расследование в том числе включает производство действий, направленных на установление обстоятельств дела, не требующих непосредственного участия указанного обвиняемого", - говорится в документе. По мнению суда, особая сложность расследования обусловлена характером и объемом следственных и процессуальных действий, в том числе требующих значительных временных затрат. Вместе с Веселовым арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщали, что оба фигуранта признали вину. По данным следствия, Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве). По данным ФСБ, по местам работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, фсб