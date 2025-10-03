https://1prime.ru/20251003/sud-863112976.html

В Ростове-на-Дону осудили экс-руководителя предприятия ОПК

В Ростове-на-Дону осудили экс-руководителя предприятия ОПК - 03.10.2025, ПРАЙМ

В Ростове-на-Дону осудили экс-руководителя предприятия ОПК

Советский районный суд в Ростове-на-Дону дал 6 лет колонии общего режима бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса "Авиаприборный... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T13:59+0300

2025-10-03T13:59+0300

2025-10-03T13:59+0300

ростов-на-дону

ростовская область

общество

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - ПРАЙМ. Советский районный суд в Ростове-на-Дону дал 6 лет колонии общего режима бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса "Авиаприборный ремонтный завод" за хищение государственных денежных средств, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области. "На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса, организовавшему мошенническую схему хищения денежных средств государственного оборонного заказа при ремонте военной техники. Советским районным судом города Ростова-на-Дону... назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Оперативниками установлено, что Сослан Урумов, являясь исполнительным директором АО "Авиаприборный ремонтный завод", обманул должностных лиц военного представительства министерства обороны России, и похитил государственные денежные средства, причинив ущерб государству свыше 1,4 миллиона рублей. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России (мошенничество). Помимо лишения свободы, суд также лишил Урумова права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

https://1prime.ru/20251003/khischenie--863109957.html

ростов-на-дону

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростов-на-дону, ростовская область, общество , минобороны рф