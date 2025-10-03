В Ростове-на-Дону осудили экс-руководителя предприятия ОПК
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - ПРАЙМ. Советский районный суд в Ростове-на-Дону дал 6 лет колонии общего режима бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса "Авиаприборный ремонтный завод" за хищение государственных денежных средств, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса, организовавшему мошенническую схему хищения денежных средств государственного оборонного заказа при ремонте военной техники. Советским районным судом города Ростова-на-Дону... назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Оперативниками установлено, что Сослан Урумов, являясь исполнительным директором АО "Авиаприборный ремонтный завод", обманул должностных лиц военного представительства министерства обороны России, и похитил государственные денежные средства, причинив ущерб государству свыше 1,4 миллиона рублей.
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России (мошенничество). Помимо лишения свободы, суд также лишил Урумова права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.