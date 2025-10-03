https://1prime.ru/20251003/sud-863127458.html

Суд арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова

Суд арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова - 03.10.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова

Басманный суд Москвы арестовал до 2 декабря миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T18:58+0300

2025-10-03T18:58+0300

2025-10-03T18:58+0300

происшествия

финансы

банки

россия

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал до 2 декабря миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Сулейманову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Само заседание проходило в закрытом режиме, об этом попросил следователь, указав, что в материалах содержатся охраняемые законом сведения и данные о здоровье. В открытой части Сулейманов заявил, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером". По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник. Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ). С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.

https://1prime.ru/20251003/arest-863113869.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, москва, рф