Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова
Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Сулейманову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде. По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома №18 корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
17:11 03.10.2025
 
Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова

Следствие просит суд арестовать миллиардера Ибрагима Сулейманова

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Сулейманову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде.
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома №18 корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
