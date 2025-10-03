https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863120644.html
Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова
Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова - 03.10.2025, ПРАЙМ
Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T17:11+0300
2025-10-03T17:11+0300
2025-10-03T17:11+0300
происшествия
россия
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Сулейманову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде. По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома №18 корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863112258.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d89285efaa620aca3fcfd353f4211a59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова
Следствие просит суд арестовать миллиардера Ибрагима Сулейманова
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Сулейманову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде.
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома №18 корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ
).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова