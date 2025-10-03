https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863120644.html

Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Сулейманову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде. По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома №18 корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.

