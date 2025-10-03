https://1prime.ru/20251003/telegram-863116503.html
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере семь миллионов рублей", - говорится в сообщении.
