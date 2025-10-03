Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети - 03.10.2025
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети - 03.10.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. | 03.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере семь миллионов рублей", - говорится в сообщении.
15:59 03.10.2025 (обновлено: 16:00 03.10.2025)
 
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

Суд оштрафовал Telegram на 7 млн руб за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
"Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере семь миллионов рублей", - говорится в сообщении.
МОСКВА, РФ, Технологии, Бизнес, Telegram
 
 
