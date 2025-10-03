Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго планирует повысить предложение зимних сортов дизтоплива - 03.10.2025
Минэнерго планирует повысить предложение зимних сортов дизтоплива
Минэнерго планирует повысить предложение зимних сортов дизтоплива
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ работает над повышением предложения зимних сортов дизтоплива на бирже для сдерживания сезонного роста цен и уверено, что все потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью, сообщили журналистам в министерстве. Минэнерго продолжает следить за ситуацией на топливом рынке страны и постоянно работает с компаниями отрасли с учетом меняющейся ситуацией. "В частности, министерством были актуализированы отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического видов дизельного топлива. Потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью. Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного топлива на бирже для сдерживания сезонного роста цен", - прокомментировали в министерстве.
18:38 03.10.2025
 
Минэнерго планирует повысить предложение зимних сортов дизтоплива

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ работает над повышением предложения зимних сортов дизтоплива на бирже для сдерживания сезонного роста цен и уверено, что все потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью, сообщили журналистам в министерстве.
Минэнерго продолжает следить за ситуацией на топливом рынке страны и постоянно работает с компаниями отрасли с учетом меняющейся ситуацией.
"В частности, министерством были актуализированы отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического видов дизельного топлива. Потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью. Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного топлива на бирже для сдерживания сезонного роста цен", - прокомментировали в министерстве.
Минэнерго не рассматривает эмбарго на экспорт дизтоплива для нефтяников
18:34
18:34
 
