Минэнерго планирует повысить предложение зимних сортов дизтоплива

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ работает над повышением предложения зимних сортов дизтоплива на бирже для сдерживания сезонного роста цен и уверено, что все потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью, сообщили журналистам в министерстве. Минэнерго продолжает следить за ситуацией на топливом рынке страны и постоянно работает с компаниями отрасли с учетом меняющейся ситуацией. "В частности, министерством были актуализированы отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического видов дизельного топлива. Потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью. Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного топлива на бирже для сдерживания сезонного роста цен", - прокомментировали в министерстве.
