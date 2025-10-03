Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/toyota-863104999.html
Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России
Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России - 03.10.2025, ПРАЙМ
Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России
Продажи автомобилей японской марки Toyota, которая не представлена официально в РФ, увеличились в сентябре почти в полтора раза и составили 3,3 тысячи штук,... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T07:15+0300
2025-10-03T07:15+0300
бизнес
россия
рф
toyota
haval
geely
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863104999.jpg?1759464925
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей японской марки Toyota, которая не представлена официально в РФ, увеличились в сентябре почти в полтора раза и составили 3,3 тысячи штук, таким образом, бренд второй месяц подряд вошел в десятку самых продаваемых авто в России, следует из данных аналитического агентства "Автостат". За январь-сентябрь продажи Toyota также показывают положительную динамику - они выросли на 27% и составили 12,2 тысячи единиц. "Стоит отметить, что японский бренд, который официально свои автомобили в Россию не поставляет, второй месяц подряд входит в десятку лучших на нашем рынке", - говорится в сообщении "Автостата". Самой популярной иномаркой как в сентябре, так и за девять месяцев стал китайский Haval. В январе-сентябре реализация этих машин сократилась на 19,6% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч штук. За первый осенний месяц было продано 16,66 тысячи машин (-15,5%). Следом идут китайский Geely (9,7 тысячи штук) и его белорусский аналог Belgee (8,3 тысячи штук). При этом продажи первого в сентябре сократились на 39,3% в годовом выражении, а второго - выросли в 2,3 раза за счет низкой базы прошлого года. Еще одним брендом, нарастившим продажи в сентябре, стал российский Solaris. Так, в сентябре было реализовано 4 тысячи машин этой марки, что вдвое больше, чем годом ранее. За январь-сентябрь продажи составили 21,5 тысячи штук - рост в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, toyota, haval, geely, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Toyota, Haval, Geely, Toyota Camry
07:15 03.10.2025
 
Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России

«Автостат»: Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей японской марки Toyota, которая не представлена официально в РФ, увеличились в сентябре почти в полтора раза и составили 3,3 тысячи штук, таким образом, бренд второй месяц подряд вошел в десятку самых продаваемых авто в России, следует из данных аналитического агентства "Автостат".
За январь-сентябрь продажи Toyota также показывают положительную динамику - они выросли на 27% и составили 12,2 тысячи единиц.
"Стоит отметить, что японский бренд, который официально свои автомобили в Россию не поставляет, второй месяц подряд входит в десятку лучших на нашем рынке", - говорится в сообщении "Автостата".
Самой популярной иномаркой как в сентябре, так и за девять месяцев стал китайский Haval. В январе-сентябре реализация этих машин сократилась на 19,6% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч штук. За первый осенний месяц было продано 16,66 тысячи машин (-15,5%).
Следом идут китайский Geely (9,7 тысячи штук) и его белорусский аналог Belgee (8,3 тысячи штук). При этом продажи первого в сентябре сократились на 39,3% в годовом выражении, а второго - выросли в 2,3 раза за счет низкой базы прошлого года.
Еще одним брендом, нарастившим продажи в сентябре, стал российский Solaris. Так, в сентябре было реализовано 4 тысячи машин этой марки, что вдвое больше, чем годом ранее. За январь-сентябрь продажи составили 21,5 тысячи штук - рост в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года.
 
БизнесРОССИЯРФToyotaHavalGeelyToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала