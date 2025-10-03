Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России

https://1prime.ru/20251003/toyota-863104999.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей японской марки Toyota, которая не представлена официально в РФ, увеличились в сентябре почти в полтора раза и составили 3,3 тысячи штук, таким образом, бренд второй месяц подряд вошел в десятку самых продаваемых авто в России, следует из данных аналитического агентства "Автостат". За январь-сентябрь продажи Toyota также показывают положительную динамику - они выросли на 27% и составили 12,2 тысячи единиц. "Стоит отметить, что японский бренд, который официально свои автомобили в Россию не поставляет, второй месяц подряд входит в десятку лучших на нашем рынке", - говорится в сообщении "Автостата". Самой популярной иномаркой как в сентябре, так и за девять месяцев стал китайский Haval. В январе-сентябре реализация этих машин сократилась на 19,6% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч штук. За первый осенний месяц было продано 16,66 тысячи машин (-15,5%). Следом идут китайский Geely (9,7 тысячи штук) и его белорусский аналог Belgee (8,3 тысячи штук). При этом продажи первого в сентябре сократились на 39,3% в годовом выражении, а второго - выросли в 2,3 раза за счет низкой базы прошлого года. Еще одним брендом, нарастившим продажи в сентябре, стал российский Solaris. Так, в сентябре было реализовано 4 тысячи машин этой марки, что вдвое больше, чем годом ранее. За январь-сентябрь продажи составили 21,5 тысячи штук - рост в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года.

