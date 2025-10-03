Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тренд нисходящий - 03.10.2025, ПРАЙМ
Тренд нисходящий
Тренд нисходящий - 03.10.2025, ПРАЙМ
Тренд нисходящий
На рынке сохраняются слабые настроения. Индекс МосБиржи в четверг опустился на 0,57% до 2632,07 п. Индекс государственных облигаций RGBI, отражающий динамику в... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T08:44+0300
2025-10-03T08:44+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На рынке сохраняются слабые настроения. Индекс МосБиржи в четверг опустился на 0,57% до 2632,07 п. Индекс государственных облигаций RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, снизился на 0,60%, в то время как индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS вырос на 0,08%.Российский рубль продолжает укрепляться, по отношению к китайскому юаню валютный курс составил 11,33 руб. за один юань, изменившись на 0,22% относительно закрытия среды. Котировки золота, после обновления исторического максимума в течение дня, перешли к снижению, отступив на 0,90% до 3821 доллара за унцию. Цены на нефть снижаются третий день подряд: котировки Brent к вечеру четверга опустились до 64,51 доллара за баррель, достигнув минимума с начала июня. Настроения на нефтяном рынке были омрачены опасениями избытка предложения и ухудшением перспектив американской экономики на фоне приостановки работы правительства США.Акции "ВУШ Холдинг" оказались в лидерах снижения, обновив исторический минимум. Снижение котировок акций обусловлено слабыми ожидания от бизнеса компании и провальным летним сезоном из-за прохладной погоды и проблем с мобильным интернетом. Число активных пользователей сократилось, а снижение выручки в I полугодии на 15% противоречит статусу акций компании роста. Маржинальность "ВУШ Холдинг" на рекордных минимумах, свободный денежный поток отрицательный, чистый долг рекордно высокий (12,9 млрд руб.), что усиливает неопределенность в отношении дальнейших перспектив бизнеса компании. Потенциально картину может улучшить планируемое расширение экспансии в Латинской Америке, в том числе выход на новые рынки, хотя мы пока не находим инвестиционной идеи в акциях компании.В аутсайдерах второй день подряд остаются акции "ФосАгро". Если снижение в среду можно назвать техническим из-за дивидендного гэпа, то падение в четверг этим уже не объясняется. Это несколько удивляет, так как акции "ФосАгро" с начала года показывали опережающую рынок динамику, что вполне оправдано, так как цены на фосфорсодержащие удобрения находятся в восходящем тренде, и продажи сложных удобрений и карбамида во II квартале текущего года выросли на 2,8%. Выручка продолжает расти двузначными темпами, несмотря на укрепление рубля. Невзирая на то, что в этом году менеджмент сосредоточен на снижении долговой нагрузки, компания продолжает выплачивать щедрые дивиденды. Ожидаем, что по итогам года суммарная выплата может составить около 850 руб. на одну акцию. С технической точки зрения, котировки акций "ФосАгро" опустились к уровню поддержки вблизи 6600 руб., коснувшись 200-дневной скользящей средней, что может предоставить импульс для восстановления котировок.
2025
Иван Ефанов
Иван Ефанов
08:44 03.10.2025
 

Тренд нисходящий

Ефанов
Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На рынке сохраняются слабые настроения. Индекс МосБиржи в четверг опустился на 0,57% до 2632,07 п. Индекс государственных облигаций RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, снизился на 0,60%, в то время как индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS вырос на 0,08%.
Российский рубль продолжает укрепляться, по отношению к китайскому юаню валютный курс составил 11,33 руб. за один юань, изменившись на 0,22% относительно закрытия среды. Котировки золота, после обновления исторического максимума в течение дня, перешли к снижению, отступив на 0,90% до 3821 доллара за унцию. Цены на нефть снижаются третий день подряд: котировки Brent к вечеру четверга опустились до 64,51 доллара за баррель, достигнув минимума с начала июня. Настроения на нефтяном рынке были омрачены опасениями избытка предложения и ухудшением перспектив американской экономики на фоне приостановки работы правительства США.
Акции "ВУШ Холдинг" оказались в лидерах снижения, обновив исторический минимум. Снижение котировок акций обусловлено слабыми ожидания от бизнеса компании и провальным летним сезоном из-за прохладной погоды и проблем с мобильным интернетом. Число активных пользователей сократилось, а снижение выручки в I полугодии на 15% противоречит статусу акций компании роста. Маржинальность "ВУШ Холдинг" на рекордных минимумах, свободный денежный поток отрицательный, чистый долг рекордно высокий (12,9 млрд руб.), что усиливает неопределенность в отношении дальнейших перспектив бизнеса компании. Потенциально картину может улучшить планируемое расширение экспансии в Латинской Америке, в том числе выход на новые рынки, хотя мы пока не находим инвестиционной идеи в акциях компании.
В аутсайдерах второй день подряд остаются акции "ФосАгро". Если снижение в среду можно назвать техническим из-за дивидендного гэпа, то падение в четверг этим уже не объясняется. Это несколько удивляет, так как акции "ФосАгро" с начала года показывали опережающую рынок динамику, что вполне оправдано, так как цены на фосфорсодержащие удобрения находятся в восходящем тренде, и продажи сложных удобрений и карбамида во II квартале текущего года выросли на 2,8%. Выручка продолжает расти двузначными темпами, несмотря на укрепление рубля. Невзирая на то, что в этом году менеджмент сосредоточен на снижении долговой нагрузки, компания продолжает выплачивать щедрые дивиденды. Ожидаем, что по итогам года суммарная выплата может составить около 850 руб. на одну акцию. С технической точки зрения, котировки акций "ФосАгро" опустились к уровню поддержки вблизи 6600 руб., коснувшись 200-дневной скользящей средней, что может предоставить импульс для восстановления котировок.

Заголовок открываемого материала