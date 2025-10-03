https://1prime.ru/20251003/ttk-863105093.html
В Хабаровском крае обсудили предотвращение захода иностранных судов в ТТК
В Хабаровском крае обсудили предотвращение захода иностранных судов в ТТК
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Предотвращение несанкционированного захода иностранных судов в акваторию Трансарктического транспортного коридора (ТТК) обсуждалось на совещании в Комсомольске-на-Амуре, которое в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провёл помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Совещание было посвящено вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечению безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.
"Рассмотрены дополнительные меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий рыбной отрасли, увеличение численности морских рыбопромысловых судов, введение дополнительных преференций судостроительным предприятиям, осуществляющим ремонт промысловых судов", - говорится в сообщении.
Также обсуждены возможности оснащения рыбопромысловых судов оборудованием для переработки водных биологических ресурсов непосредственно в море.
Предложены меры по совершенствованию систем навигационно-гидрографического обеспечения судоходства и проведения аварийно-спасательных работ на море.
"Отдельное внимание уделено вопросам соблюдения российского законодательства в области мореплавания в северных широтах, предотвращению несанкционированного захода судов иностранных государств в акваторию Трансарктического транспортного коридора", - отмечается в сообщении.
