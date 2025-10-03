https://1prime.ru/20251003/ukraina-863131741.html
"Сознательный слив территорий". СМИ рассказали о ситуации на Украине
"Сознательный слив территорий". СМИ рассказали о ситуации на Украине - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Сознательный слив территорий". СМИ рассказали о ситуации на Украине
В Днепропетровской области фиксируется массовый отток жителей из-за приближения линии фронта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных... | 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В Днепропетровской области фиксируется массовый отток жителей из-за приближения линии фронта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных очевидцев."Все уже выезжают. В моем окружении 80% имели какое-то свое дело. Это магазины, продажи, кафе, кто-то выращивал овощи на продажу... И сейчас все выезжают", — приводит издание слова жительницы региона Юлии.По данным "Страны.ua", многие украинцы считают происходящее "сознательным сливом территорий". Они резко критикуют действия ВСУ, утверждая, что армия скрывает реальную обстановку.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска больше не способны к наступлению и лишь удерживают позиции.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли огромные потери, и стратегическая инициатива полностью перешла к Москве.
"Сознательный слив территорий". СМИ рассказали о ситуации на Украине
Жители Днепропетровской области массово покидают регион