Патрушев: условия для восстановления рыбопромыслового флота созданы

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры государственной поддержки эффективно работали, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Патрушев провёл в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне. "Советский Союз располагал одним из самых мощных в мире парков промысловых судов, количество которых к моменту распада страны составляло более 6,6 тысяч единиц. Их интенсивное использование, в совокупности с несвоевременным и неполным ремонтом привело к тому, что количество пригодных к эксплуатации судов к началу 2005 года сократилось более чем в два раза - до 3 тысяч единиц. Пополнение рыбопромыслового флота осуществлялось в основном за счёт приобретения на вторичном рынке иностранных государств и эпизодической постройки новых судов на европейских и азиатских верфях. Заказов на отечественных судостроительных предприятиях вследствие их низкой конкурентоспособности практически не размещалось", - сказал Патрушев. Существовавшие в тот период меры государственной поддержки оказались неэффективны, в силу чего не были востребованы судовладельцами и рыбопромышленниками, добавил он. "Ситуация стала постепенно стабилизироваться только с 2017 года, когда по решению президента Российской Федерации был разработан и введён в действие механизм инвестиционных квот, придавший дополнительный импульс строительству на территории России современных рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов", - отметил Патрушев. В рамках этой программы заключено более 140 контрактов, 46 новых судов переданы заказчикам, в эксплуатацию введено 27 рыбоперерабатывающих заводов; текущий портфель заказов составляет 94 промысловых судна, 57 из которых будут эксплуатироваться на Дальнем Востоке, добавил помощник главы государства. "Вместе с тем, на первом этапе строительство большинства судов по инвестиционным квотам осуществлялось по зарубежным проектам, что в условиях беспрецедентного санкционного давления потребовало замены значительной части общесудового и специального оборудования аналогами, произведёнными в России или в дружественных государствах, главным образом в Китае. Необходимая в таких случаях доработка проектов судов обусловила их удорожание и продление периода строительства. В связи с этим предприятиям предоставлено 5,6 миллиардов рублей субсидий на достройку до 2027 года 12 рыбопромысловых судов", - сказал Патрушев. Одновременно установлен новый механизм предоставления субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования, отметил он. В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей прорабатывается вопрос об установлении для рыбохозяйственной отрасли дополнительных преференций, связанных с повышением тарифов (пошлин) на поставку зарубежного судового комплектующего оборудования и увеличением количества баллов, начисляемых за оснащение строящихся судов его российскими аналогами, добавил помощник президента. "Благодаря этим мерам преодолена тенденция к снижению численности морских рыбопромысловых судов. Однако возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет. В целом считаю, что условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы. Необходимо только строго контролировать, чтобы меры государственной поддержки эффективно работали", - подытожил Патрушев.

