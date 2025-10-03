Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев: условия для восстановления рыбопромыслового флота созданы - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/uslovija-863104357.html
Патрушев: условия для восстановления рыбопромыслового флота созданы
Патрушев: условия для восстановления рыбопромыслового флота созданы - 03.10.2025, ПРАЙМ
Патрушев: условия для восстановления рыбопромыслового флота созданы
Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T06:54+0300
2025-10-03T06:54+0300
экономика
россия
промышленность
рф
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863104357.jpg?1759463646
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры государственной поддержки эффективно работали, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Патрушев провёл в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне. "Советский Союз располагал одним из самых мощных в мире парков промысловых судов, количество которых к моменту распада страны составляло более 6,6 тысяч единиц. Их интенсивное использование, в совокупности с несвоевременным и неполным ремонтом привело к тому, что количество пригодных к эксплуатации судов к началу 2005 года сократилось более чем в два раза - до 3 тысяч единиц. Пополнение рыбопромыслового флота осуществлялось в основном за счёт приобретения на вторичном рынке иностранных государств и эпизодической постройки новых судов на европейских и азиатских верфях. Заказов на отечественных судостроительных предприятиях вследствие их низкой конкурентоспособности практически не размещалось", - сказал Патрушев. Существовавшие в тот период меры государственной поддержки оказались неэффективны, в силу чего не были востребованы судовладельцами и рыбопромышленниками, добавил он. "Ситуация стала постепенно стабилизироваться только с 2017 года, когда по решению президента Российской Федерации был разработан и введён в действие механизм инвестиционных квот, придавший дополнительный импульс строительству на территории России современных рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов", - отметил Патрушев. В рамках этой программы заключено более 140 контрактов, 46 новых судов переданы заказчикам, в эксплуатацию введено 27 рыбоперерабатывающих заводов; текущий портфель заказов составляет 94 промысловых судна, 57 из которых будут эксплуатироваться на Дальнем Востоке, добавил помощник главы государства. "Вместе с тем, на первом этапе строительство большинства судов по инвестиционным квотам осуществлялось по зарубежным проектам, что в условиях беспрецедентного санкционного давления потребовало замены значительной части общесудового и специального оборудования аналогами, произведёнными в России или в дружественных государствах, главным образом в Китае. Необходимая в таких случаях доработка проектов судов обусловила их удорожание и продление периода строительства. В связи с этим предприятиям предоставлено 5,6 миллиардов рублей субсидий на достройку до 2027 года 12 рыбопромысловых судов", - сказал Патрушев. Одновременно установлен новый механизм предоставления субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования, отметил он. В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей прорабатывается вопрос об установлении для рыбохозяйственной отрасли дополнительных преференций, связанных с повышением тарифов (пошлин) на поставку зарубежного судового комплектующего оборудования и увеличением количества баллов, начисляемых за оснащение строящихся судов его российскими аналогами, добавил помощник президента. "Благодаря этим мерам преодолена тенденция к снижению численности морских рыбопромысловых судов. Однако возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет. В целом считаю, что условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы. Необходимо только строго контролировать, чтобы меры государственной поддержки эффективно работали", - подытожил Патрушев.
рф
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, николай патрушев
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Хабаровский край, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Николай Патрушев
06:54 03.10.2025
 
Патрушев: условия для восстановления рыбопромыслового флота созданы

Патрушев провел совещание по вопросам развития рыбопромыслового флота

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - ПРАЙМ. Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры государственной поддержки эффективно работали, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Патрушев провёл в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.
"Советский Союз располагал одним из самых мощных в мире парков промысловых судов, количество которых к моменту распада страны составляло более 6,6 тысяч единиц. Их интенсивное использование, в совокупности с несвоевременным и неполным ремонтом привело к тому, что количество пригодных к эксплуатации судов к началу 2005 года сократилось более чем в два раза - до 3 тысяч единиц. Пополнение рыбопромыслового флота осуществлялось в основном за счёт приобретения на вторичном рынке иностранных государств и эпизодической постройки новых судов на европейских и азиатских верфях. Заказов на отечественных судостроительных предприятиях вследствие их низкой конкурентоспособности практически не размещалось", - сказал Патрушев.
Существовавшие в тот период меры государственной поддержки оказались неэффективны, в силу чего не были востребованы судовладельцами и рыбопромышленниками, добавил он.
"Ситуация стала постепенно стабилизироваться только с 2017 года, когда по решению президента Российской Федерации был разработан и введён в действие механизм инвестиционных квот, придавший дополнительный импульс строительству на территории России современных рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов", - отметил Патрушев.
В рамках этой программы заключено более 140 контрактов, 46 новых судов переданы заказчикам, в эксплуатацию введено 27 рыбоперерабатывающих заводов; текущий портфель заказов составляет 94 промысловых судна, 57 из которых будут эксплуатироваться на Дальнем Востоке, добавил помощник главы государства.
"Вместе с тем, на первом этапе строительство большинства судов по инвестиционным квотам осуществлялось по зарубежным проектам, что в условиях беспрецедентного санкционного давления потребовало замены значительной части общесудового и специального оборудования аналогами, произведёнными в России или в дружественных государствах, главным образом в Китае.
Необходимая в таких случаях доработка проектов судов обусловила их удорожание и продление периода строительства. В связи с этим предприятиям предоставлено 5,6 миллиардов рублей субсидий на достройку до 2027 года 12 рыбопромысловых судов", - сказал Патрушев.
Одновременно установлен новый механизм предоставления субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования, отметил он.
В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей прорабатывается вопрос об установлении для рыбохозяйственной отрасли дополнительных преференций, связанных с повышением тарифов (пошлин) на поставку зарубежного судового комплектующего оборудования и увеличением количества баллов, начисляемых за оснащение строящихся судов его российскими аналогами, добавил помощник президента.
"Благодаря этим мерам преодолена тенденция к снижению численности морских рыбопромысловых судов. Однако возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет. В целом считаю, что условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы. Необходимо только строго контролировать, чтобы меры государственной поддержки эффективно работали", - подытожил Патрушев.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФХабаровский крайКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕНиколай Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала