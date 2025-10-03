https://1prime.ru/20251003/vsu--863107050.html
В Пермском крае при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом
В Пермском крае при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом - 03.10.2025, ПРАЙМ
В Пермском крае при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом
03.10.2025
УФА, 3 окт - ПРАЙМ. Жилой дом пострадал при атаке БПЛА в пермских Березниках, пострадавших нет, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале. "О ситуации в Березниках. По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет", - написал Махонин. По его словам, на предприятии "Азот" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает, отметил он. "Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Необходимые для этого средства направим из краевого бюджета", - добавил губернатор.
В Пермском крае при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом
Жилой дом пострадал при атаке БПЛА ВСУ в пермских Березниках