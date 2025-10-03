https://1prime.ru/20251003/vsu--863107050.html

В Пермском крае при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом

В Пермском крае при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом - 03.10.2025, ПРАЙМ

В Пермском крае при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом

Жилой дом пострадал при атаке БПЛА в пермских Березниках, пострадавших нет, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T09:12+0300

2025-10-03T09:12+0300

2025-10-03T09:12+0300

происшествия

пермский край

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83611/03/836110373_0:53:3455:1996_1920x0_80_0_0_dbd3bb3516518efb0c8081268863d011.jpg

УФА, 3 окт - ПРАЙМ. Жилой дом пострадал при атаке БПЛА в пермских Березниках, пострадавших нет, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале. "О ситуации в Березниках. По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет", - написал Махонин. По его словам, на предприятии "Азот" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает, отметил он. "Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Необходимые для этого средства направим из краевого бюджета", - добавил губернатор.

https://1prime.ru/20251002/ukraina-863061933.html

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пермский край, общество