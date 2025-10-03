https://1prime.ru/20251003/vsu-863106160.html
FT: окружение Трампа не уверено, что ракеты Tomahawk сильно помогут ВСУ
2025-10-03T08:33+0300
вооружения
украина
киев
дональд трамп
джей ди вэнс
владимир путин
сша
нато
мировая экономика
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В окружении президента США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки Киеву ракет Tomahawk окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя, пишет газета Financial Times. "Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они (ракеты Tomahawk - ред.) существенно изменят баланс в ситуации на поле боя (на Украине - ред.)", - пишет издание. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
