Россия никому не уступит долю в "Нефтяной индустрии Сербии", заявил Вучич

БЕЛГРАД, 3 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российская сторона не уступит никому свою мажоритарную долю в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в свете ожидаемых санкций США, несмотря на то, что есть желающие ее приобрести. "Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Новая дата введения санкций 8 октября. "Не дадут россияне, не пустят, чтобы кто-то это забрал, вы должны это понять, чтобы мы прекратили все разговоры и сказки. Есть миллион друзей в мире, которые бы нам помогли и заплатили бы большую цену, чем реальная стоимость и все остальное и это бы взяли, но россияне этого не хотят. Их интересы – политические, их интересы экономические. И все это логично", - заявил Вучич журналистам в пятницу по пути в город Суботица, трансляцию вело агентство Танюг. По его словам, единственное, что нелогично "чтобы мы спустя какое-то время покупали топливо в канистрах". "Это нелогично, не должно произойти и не произойдет, потому что я этого не допущу", - подчеркнул сербский лидер и отметил, что не россияне ввели санкции в отношении кого-либо, а против них ввели санкции. Вучич также в очередной раз упрекнул предыдущие власти страны, которые приняли в 2007-2008 годах решение о приватизации "Нефтяной индустрии Сербии". "Мы и сегодня импортируем топливо, мы каждый день импортируем топливо. У нас больше нет своей нефти благодаря им и их решению 2007 и 2008 года. Мы три-четыре года после этого опустошили свои залежи нефти. Есть и новые, но для этого нужны огромные вложения, уверен, что в будущем мы как государство будем в это вкладывать, чтобы бы мы могли разведывать и добывать", - сказал сербский лидер. Президент Сербии накануне на полях саммита Европейского политического сообщества в Дании обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем ожидаемые санкций США в отношении NIS. Власти Хорватии, через территорию которой поставляется сырая нефть из порта Омишаль на Адриатическом море для переработки в Сербию, неоднократно предлагали выкупить долю "Газпром нефти" в NIS. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию. США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и ее партнеров. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

